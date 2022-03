Barbara D’Urso non ha trattenuto lo sgomento durante la puntata di “Pomeriggio 5”: il siparietto ha preso una piega letteralmente imprevedibile

A pochi giorni dalla finalissima del reality, i riflettori di “Pomeriggio 5” continuano ad essere puntati sul “Grande Fratello Vip”. I personaggi di questa edizione – tra liti furiose e passioni che hanno animato l’atmosfera della casa per mesi – hanno sicuramente contribuito a fare la storia del programma.

Quest’oggi, durante il secondo blocco di “Pomeriggio 5”, la D’Urso ha voluto parlare direttamente con Biagio D’Anelli, eliminato dal reality ormai oltre due mesi fa. L’opinionista, che ha atteso per settimane l’uscita di Miriana Trevisan, non si aspettava certamente quello che, proprio in questi giorni, si sta verificando con la bella showgirl.

Miriana, venuta a conoscenza di alcune dichiarazioni che D’Anelli ha rilasciato sul suo conto, gli ha rifilato un bel due di picche. Nella puntata di venerdì 11 marzo, l’ex gieffino è stato letteralmente linciato dagli opinionisti di Barbara D’Urso: le accuse mosse a Biagio sono davvero pesantissime.

Barbara D’Urso non riesce più a trattenere lo sgomento: “voleva un figlio da me”. Ecco come andò…

Biagio D’Anelli, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha descritto un’immagine di sé da uomo “sedotto e abbandonato”. Miriana Trevisan, dal giorno della sua uscita dalla casa, non lo avrebbe infatti più contattato, delusa per via di alcune dichiarazioni che l’opinionista aveva rilasciato una volta abbandonato il programma.

Durante il secondo blocco di “Pomeriggio 5”, gli analisti hanno tentato di comprendere le motivazioni per le quali la Trevisan sia ancora così arrabbiata con D’Anelli. Il tutto sarebbe dovuto ad una telefonata avvenuta tra Biagio e Patrizia Groppelli, opinionista di Barbara D’Urso ed amica storica dell’ex gieffino.

Quest’ultima, in collegamento streaming, si è lasciata andare a delle pesantissime accuse nei confronti del suo ormai “ex amico”. La Groppelli, che ha detto di aver chiamato Biagio poco dopo la sua uscita dal “Grande Fratello Vip”, gli aveva chiesto come mai fosse rimasto affascinato da Miriana. La replica di D’Anelli, a detta di Patrizia, era stata la seguente: “Miriana? Ma figurati, non mi piace! È vecchia per me“.

Affermazioni che, ovviamente, l’ex gieffino ha smentito prontamente, asserendo che la Groppelli avrebbe frainteso le sue parole. Biagio, infatti, le avrebbe risposto di essere sempre stato attratto da donne più grandi di lui, proprio come la Trevisan. In studio, tuttavia, anche Emanuela Tittocchia, ex di D’Anelli, non ha mancato di lanciargli accuse al veleno.

“Tu sei solo un bugiardo!” – lo ha apostrofato l’opinionista, per poi sganciare la bomba – “Mi avevi detto di volere un figlio da me, ci sono le prove sui giornali!“. Tutti, insomma, si sono dimostrati poco inclini a credere alla buona fede di Biagio. Il pretendente della Trevisan, negli anni, sembrerebbe essersi creato una pessima reputazione.

Una sconvolta Barbara D’Urso, prima di chiudere definitivamente l’argomento, ha chiesto all’ex gieffino se avesse qualcosa da dire direttamente a Miriana. D’Anelli, a dir poco seccato per via della situazione venutasi a creare, ha replicato con queste parole: “con lei spero di parlarci di persona“.