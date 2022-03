Belen e Stefano, sui social compare il video che moltissimi fan della coppia stavano aspettato: la scena è emozionante, eppure…

Che cosa stia accadendo nelle vite di Belen Rodriguez e Stefano De Martino rimane ancora un mistero irrisolto. I due ex coniugi, negli anni, sembravano aver messo definitivamente una pietra sopra al loro rapporto, nonostante non abbiano mai negato di nutrire un sincero affetto l’uno per l’altra.

Addirittura, la showgirl ha tentato di rifarsi una vista accanto all’ex compagno Antonino Spinalbese, solamente la scorsa estate, dava il benvenuto alla sua secondogenita Luna Marie.

Eppure, dal mese di luglio fino ad arrivare ad oggi, molte cose sono cambiate nella vita di Belen e dell’ex marito Stefano De Martino. I due, tornati ad essere improvvisamente intimi, si sono lasciati andare ad una serie di effusioni che non sono passate inosservate…

Belen e Stefano, arriva il bacio che tutti stavano aspettando: il VIDEO è emozionante

Se la loro situazione amorosa non è stata ancora chiarita del tutto, l’affetto che Belen e Stefano continuano a nutrire l’uno per l’altra appare invece più che evidente. La coppia, di recente, si è concessa una vacanza in solitudine presso la località di Courmayeur, dove le effusioni non si sono fatte attendere.

All’appello, in realtà, mancava solamente un vero e proprio bacio che potesse sancire ufficialmente il ritorno di fiamma tra i due. Bacio che, allo stato attuale, non è stato ancora immortalato dai paparazzi. Eppure, proprio in questi giorni, attraverso i canali social stanno facendo capolino vecchi video che ritraggono la coppia felice ed affiatata.

Tramite la piattaforma TikTok, nelle scorse ore, è inaspettatamente comparsa una vecchia Instagram story della conduttrice argentina, affiancata dall’ex marito Stefano. Quest’ultimo, in uno slancio di affetto, stampa un bacio in fronte a colei che, verosimilmente, all’epoca era ancora sua moglie. Come i fan non hanno mancato di far notare attraverso i commenti, tuttavia, si tratta solamente di una vecchia clip.

Eppure, stando a quanto dichiarato dal pubblico del web, sono in molti a sperare in un ritorno di fiamma tra l’ex ballerino e la conduttrice. Che Belen e Stefano stiano di fatto tentando di ricostruire il loro rapporto? Gli indizi sembrerebbero esserci tutti.