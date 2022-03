L’Eredità, il nuovo Massimo Cannoletta è già noto a tutti: di chi si tratta

L’Eredità, il noto quiz show presieduto da Flavio Insinna su Rai 1 ha già presentato a tutti il nuovo erede di Massimo Cannoletta: di chi parliamo.

Chi ricorda le meravigliose ‘gesta’ del divulgatore scientifico più acculturato dell’epoca? Il suo nome riecheggia negli studi televisivi di Rai 1 nelle vesti di ospite fisso di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno“.

L’intelligenza di Massimo Cannoletta non può che far bene alla rete ammiraglia principale. L’ex volto storico e campionissimo a L’Eredità di Flavio Insinna è ancora ricordato come un eroe dal proprio pubblico, ora costantemente sintonizzato sulla Rai per ammirare le ‘opere’ del suo sapere.

Il ricordo di quelle sere costantemente seduto sullo sgabello de “La Ghigliottina” non si possono cancellare così facilmente.

Protagonista in ben 51 puntate televisive, Massimo ha raccolto la bellezza di 32 vittorie al “Triello” finale, aggiudicandosi il ricco bottino di 280 mila euro.

In queste ore, Flavio Insinna pare essere preso dalla bravura e l’impegno di colui che da alcuni viene già definito come l’erede del grande Cannoletta

L’Eredità, chi è l’erede a tutti gli effetti di Massimo Cannoletta: i dettagli delle ultime puntate

Il coinvolgimento del pubblico assiepato sugli spalti sta raggiungendo picchi d’attenzione pazzeschi, in merito alla bravura inaspettata del nuovo concorrente ‘a tu per tu’ con Flavio Insinna.

Nelle puntate su Rai 1 del quiz show più amato dagli italiani c’è una presenza costante che sta suscitando davvero grande attenzione.

Si tratta di una nuova leva della tv a tutti gli effetti, a partire dall’età, appena neo diciottenne e con un percorso scolastico da portare a termine.

Lo studente del Liceo Linguistico di Roma, Alessio ha già conquistato buona parte degli ascoltatori che non vedono l’ora di mettersi comodi sul divano o tra le poltrone degli spalti e assistere ad un nuovo spettacolo, ricco di sapere e sorprese.

Sorprende d’altronde la capacità del ragazzo di saper tenere testa alle emozioni che un contesto televisivo in primo piano può trasmettere. Alessio invece riesce a travalicare i confini dell’imbarazzo ed esprimersi al meglio delle sue possibilità.

In ben 22 puntate de L’Eredità si è laureato campione già 11 volte, portando a casa la bellezza di 35 mila Euro al round finale.

Insomma l’erede di Massimo Cannoletta è già in tv e noi siamo certi che non lascerà facilmente e a breve, lo sgabello dei pochi eletti!