Matteo Giunta e Federica Pellegrini stanno per coronare il loro sogno d’amore: recentemente il cugino dell’ex fidanzato della talentuosa trentatreenne ha rilasciato delle dichiarazioni importanti al ‘Corriere della Sera’.

Tra i vari temi trattati nel corso dell’intervista, Matteo ha parlato anche nel loro viaggio di nozze: “C’era l’idea di prenderci un momento solo per noi e andare in giro per scoprire il nostro bellissimo pianeta”.

Il noto allenatore ha proseguito spiegando di avere in comune con Federica l’amore per i viaggi e per la scoperta di culture nuove: nonostante entrambi abbiano girato il mondo per motivi sportivi, non sono mai riusciti a godersi le permanenze in serenità e tranquillità.

Questo loro sogno, però, è allo stesso tempo frenato dall’amore che provano per i loro cagnolini: non si fidano affatto a lasciarli a dei dogsitter, nonostante siamo consapevoli dell’esistenza di veri e propri professionisti.

“Vorrà dire che cominceremo con qualche viaggio in Italia, e va anche bene conoscere il nostro Paese prima di andare lontano. La prima vacanza la faremo in sei” Sono state queste le ultime parole di Matteo Giunta sul tema “viaggio di nozze”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, rivelazioni importanti… I fan sono fuori controllo!

Successivamente, durante l’intervista, è stato trattato un altro argomento, ovvero quello riguardante i loro futuri figli.

Matteo ha esordito così: “Sarà faticoso fare i genitori“.

L’allenatore ha poi proseguito, parlando del rapporto che gli piacerebbe che i suoi figli avessero con lo sport: secondo il suo punto di vista, fino ad una certa età, l’attività fisica non va presa troppo seriamente. E’ bene, piuttosto, viverla senza pressioni e, soprattutto, divertendosi.

Il compagno della famosa Federica Pellgrini ha infine concluso spiegando alcune delle teorie sviluppate sulla relazione tra lo sport e i bambini, che ha imparato svolgendo il suo lavoro: “Lo sport è una scuola di vita“.

La relazione tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta ha appassionato tutta Italia: insieme sono il ritratto dell’amore!