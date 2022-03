Giovanna Civitillo con gli occhi lucidi e pieni di gioia: la notizia che è arrivata le riempie il cuore e non trattiene la commozione

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, è orgogliosissima di suo marito, nella vita privata e sul lavoro. I due che si sono conosciuti a “L’Eredità” sono stati travolti da un amore immenso, come la stessa Giovanna ha raccontato in una recente intervista a La Repubblica: “Ci completiamo, io sdrammatizzo. È ipocondriaco, se ha un brufolo corre dal dermatologo, sta messo così” ha spiegato.

E proprio la bella napoletana che è tornata a lavorare al fianco del marito in “Affari tuoi – Formato famiglia”, il famoso gioco dei pacchi che va in onda il sabato sera su Rai 1, ha confessato che le piacerebbe tanto vedere ancora una volta il compagno sul palco dell’Ariston per la conduzione del Festival di Sanremo. Poi la comunicazione inaspettata e la reazione travolgente.

Giovanna Civitillo: per lei la notizia più bella

Occhi lucidi, mani che vengono portate al volto, anche se con la mascherina, ed una reazione che spiega tutto. Un momento di felicità inaudita che forse solo le immagini e le espressioni del volto possono raccontare.

È proprio questo quello che ci ha voluto dire Giovanna Civitillo in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. La moglie di Amadeus ha usato uno scatto “rubato” dalle serate del Festival per descrivere il momento di gioia provato.

“Uguale alla mia reazione alla notizia di oggi” ha scritto a corredo. Il riferimento è proprio al fatto che il marito è stato confermato dalla Rai per i prossimi due anni, ancora una volta, come direttore artistico di Sanremo. E così il suo desiderio è stato più che esaudito, si è anche raddoppiato.

All’inizio Amadeus non voleva condurre nemmeno il suo terzo Festival, quello che abbiamo visto quest’anno. Aveva detto no al tris, poi si è convinto e ha stravinto la sfida. Gli ascolti lo hanno premiato ed il successo delle canzoni presentate parla da sé.

Forse è stato proprio questo che lo ha spinto a dire di sì per i prossimi due anni arrivando alla cinquina da sogno.