Giulia Stabile commuove il pubblico, la fotografia pubblicata su Instagram fa venire le lacrime agli occhi: presto volerà lontano.

Giulia Stabile non si ferma mai, e tra i tanti impegni della vita quotidiana riesce sempre a dedicare qualche minuto ai suoi fans online. Anche oggi la ballerina ha deciso di raccontare al pubblico una storia davvero commovente, che ha lasciato tutti quanti senza parole; dopo la gioia, però, è arrivata anche la preoccupazione: ce la farà la 19enne ad affrontare una sfida così grande da sola?

Giulia non sembra essere preoccupata per l’avvenire che, anzi, promette sempre meglio. Per il momento la vincitrice di Amici si gode la fama al fianco del suo fidanzato, il giovane e famosissimo Sangiovanni. Tra poco, però, la loro storia d’amore potrebbe dover arrivare a fare i conti con una sfida davvero grande.

Giulia Stabile volerò lontano, i suoi fans sono senza parole

Giulia Stabile per il momento vive a Roma con la sua famiglia e con il fidanzato, ma i suoi sogni sembrano voler scavalcare i confini italiani. Nonostante la ballerina sia davvero bravissima, infatti, ha più volte raccontato ai fans quanto le piacerebbe poter trasferirsi all’estero per studiare danza. Una delle mete privilegiate sarebbe ovviamente Los Angeles, città d’artisti che permetterebbe a Giulia di spiegare le sue ali verso un futuro da vera vip internazionale. In Italia, però, la 19enne lascerebbe tutti i suoi affetti e la sua famiglia: una decisione dolorosa che, probabilmente, la ragazza non è ancora sicura di voler prendere.

Giulia sembra comunque divertirsi un mondo, e da poco ha iniziato a lavorare come conduttrice di “Tu sì que vales”. Le sue origini spagnole donano ad ogni sua apparizione tv uno spirito fresco e divertente, che anche la sua famiglia non perde occasione di condividere. Nelle ultime ore Giulia ha pubblicato su Instagram alcune fotografie dei suoi nonni che, alle prese con uno smartphone, guardano la nipotina ballare all’interno di un video YouTube. L’immagine ha fatto sorridere la Stabile e tutti i suoi fans, che hanno ricondiviso le fotografie anche su Twitter.