“Fai girare la testa” Justine Mattera sul pavimento ricoperta di piume: lo spettacolo è appena iniziato – FOTO

Justine Mattera sul pavimento durante uno shooting ricoperta da piume. Un sogno ad occhi aperti.

Continua il periodo intenso di lavoro per Justine Mattera, la showgirl e atleta americana ma di adozione italiana, anche se ammette non è semplice. La stessa infatti sui social ha ammesso quanto sia difficile lavorare e stentare un sorriso, vista la situazione particolare nella quale ci troviamo ed il web non può che essere d’accordo.

Ma bisogna lavorare anche se la testa è proiettata verso quello che sta accadendo in Ucraina. Numerose le storie postate dalla Mattera che si destreggiano tra impegni sportivi, shooting fotografici ed il pensiero al paese in guerra, proprio di recente ha postato infatti un evento sportivo a cui parteciperà, per aiutare la popolazione colpita.

Justine Mattera, sul pavimento è una sorpresa dietro l’altra: web in trepidazione

Per saperne di più, vai su Successivo