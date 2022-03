La conduttrice più amata gravemente malata: “Torno in tv da invalida”

Sarà una delle prossime protagoniste di ”Pechino express”, la sua carriera è stata interrotta a causa di una grave malattia invalidante.

Victoria Cabello torna in tv. E’ stata una delle conduttrici più amate per diversi anni, alla guida di programmi di successo tra cui ”X Factor” e ”Quelli che il calcio’‘, ha condotto anche il ‘‘Festival di Sanremo’‘ nel 2006 insieme a Giorgio Panariello e Ilary Blasi.

Tuttavia la sua affermazione in campo televisivo arrivò nel 2002, quando vestì i panni di inviata de ”Le iene” per 5 stagioni.

Proprio quando la sua carriera raggiunse l’apice del successo e stava ottenendo le soddisfazioni meritate è arrivata la malattia che l’ha colpita e tenuta lontana dalla scena.

Ora Victoria sta tornando in tv grazie a ”Pechino express”, in coppia con Paride Vitale ed è pronta a raccontare le sue condizioni di salute.

Victoria Cabello: ecco come sta oggi

L’ex volto di Rai due è pronta a tornare in tv. Si è allontanata dalla scena a causa di una grave malattia che l’ha colpita.

Si tratta della malattia di Lyme che ha contratto in seguito ad un viaggio all’estero nel 2017.

Intervistata dal ”Corriere della Sera” ha raccontato il periodo più buio della sua vita.

“Avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”.

Ad aiutarla è stato il suo analista e il percorso di ipnosi che ha intrapreso.

E’, inoltre, tornata a parlare del suo lavoro e dei suoi progetti: “L’analisi mi ha aiutato moltissimo a ritrovare fiducia in me stessa. Penso che certe cose che ho fatto in tv fossero un po’ troppo avanti per l’epoca, ma il mio interesse è sempre stato cercare strade nuove e non conformarmi alle regole. Pechino, in questo senso, mi ha fatto ritrovare la voglia di mettermi in gioco. Mi sono buttata e ne avevo bisogno”.

Ciò che le ha dato la forza e l’ha spronata a tornare in tv è stato senza dubbio l’affetto della gente e la voglia di rivederla sul piccolo schermo.