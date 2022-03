Lucilla Agosti in mutande, la FOTO scatena reazioni avverse sui social: fans irrefrenabili

Lucilla Agosti in slip sul letto di casa: la foto non è passata inosservata ma alcuni commenti sono da censura.

Lucilla Agosti, la celebre conduttrice televisiva ama raccontarsi nel suo canale social prediletto ovvero Instagram dove con foto – alcune anche piccantucce – si apre ai suoi followers che sono numerosi, tutti pronti ad omaggiarla con un like, emoji a cuore o dei veri e propri pensieri che trasudano stima ma anche passione fisica.

Vita personale, hobby, lavoro sono questi i punti salienti che raccontano i suoi numerosi post. L’ultimo lascia completamente senza fiato. La Agosti in mutande scatena le pulsioni primordiali ma ammettiamolo, qualcuno ha proprio esagerato con le parole, decisamente da censura. Andiamo a vedere.

Lucilla Agosti rimasta in mutande: la FOTO scatena il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Ironica e provocatoria l’ultima foto postata sui social che vede una Lucilla Agosti a letto in slip mentre commenta per l’appunto: “Acculturarsi in mutande”. Coperta da una pila di fogli, vediamo la bella conduttrice intenta nella fase di studio indossando in tutta comodità solo l’intimo ed una camicetta azzurra allacciata sull’addome, all’altezza dell’ombelico.

La foto – seppur un po’ sfocata – è sicuramente briosa, Lucilla poi dà quel tocco sbarazzino tenendo i capelli sciolti e fluenti. Uno scatto casalingo ma che mette in mostra la sua bellezza, le gambe, la pancia piatta e poi qualcuno nota i piedi. Il messaggio della foto pare tuttavia che non sia passato correttamente.

Questo lo si nota da alcune frasi scritte dagli utenti, e alcune non sono pronunciabili in quanto allusive e pertanto per nulla gradevoli. Il web rispecchia la società nella quale viviamo e purtroppo ancora siamo molto indietro coi tempi, proviamo pertanto a ribadire un concetto chiave: il fatto che una donna si mostri in maniera più audace non significa lasciarsi andare in frasi offensive.

Ben vengano i complimenti genuini, anche se scaturiti da ardente desiderio: “Mamma mia ci fai diventare matti” ed aggettivi di vario genere si leggono ma subito appare il dispiacere di un fan che accusa Lucilla di aver usato una foto vecchia.