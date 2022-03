Lulù Selassié se lo lascia scappare in diretta: “ora non siamo ripresi”. È davvero tutto studiato a tavolino?

Lulù Selassié si lascia scappare un’esternazione che lascia i fan a bocca aperta. È davvero tutto studiato a tavolino? Se lo stanno chiedendo in molti e la risposta è che…

I fan più accaniti del “Grande Fratello Vip”, oltre a seguire con assiduità le prime serate del reality, non mancano di rimanere aggiornati sulle vicende dei vipponi anche attraverso la diretta di Mediaset Infinity.

Il portale, di fatto, consente di seguire la quotidianità dei protagonisti 24 ore su 24, e di osservare dunque le loro interazioni da molteplici punti di vista. Nella giornata di martedì 8 marzo, però, le osservazioni esternate da Lulù Selassié hanno lasciato il pubblico di Canale Cinque senza parole.

La fidanzata di Manuel Bortuzzo, in un dialogo con Giucas Casella, ha fatto delle rivelazioni assurde in merito alle modalità con cui gli autori gestiscono la diretta del programma. Che le cose stiano davvero come esplicitato dalla concorrente? È la domanda che tutti, nelle ore successive a questo exploit, non hanno mancato di porsi.

Lulù Selassié se lo lascia scappare in diretta: “non siamo ripresi”. È tutto studiato a tavolino?

Seguendo 24 ore su 24 la diretta del “Grande Fratello Vip” si possono rilevare importantissimi dettagli relativamente ai protagonisti del reality. Non di rado, in aggiunta, i telespettatori arrivano persino a fare delle scoperte a dir poco clamorose, che non potrebbero essere effettuate in altro modo.

È proprio ciò che è accaduto nella giornata di martedì 8 marzo, per tutti coloro che hanno seguito la diretta pomeridiana del “GF Vip” attraverso Mediaset Infinity. Durante un dialogo tra Giucas Casella e Lulù Selassié, infatti, è trapelato qualcosa di davvero sconvolgente.

La fidanzata di Bortuzzo, in un momento di distensione, stava tentando di insegnare al coinquilino una canzone completamente in inglese. Giucas, spaesato, ha chiesto alla Selassié che cosa stessero cantando, rimanendo a dir poco sconvolto dalla replica della compagna: “sono tutte parolacce ma sono in inglese, quindi è come se non le stessimo dicendo“.

Casella, che è parso piuttosto seccato dalla situazione venutasi a creare, ha invitato Lulù a contenersi e a non lasciarsi andare a simili esternazioni. La Selassié, di contro, ha replicato al coinquilino rivelando qualcosa che il pubblico non si sarebbe mai sognato di ascoltare. “Tanto adesso non ci stanno riprendendo” – ha constatato Lulù, per poi proseguire – “Abbiamo un’ora di buco quindi posso dirle“.

Frasi, quelle della fidanzata di Manuel Bortuzzo, che hanno lasciato il pubblico affezionato al reality a dir poco senza parole. Stando a quanto emerso durante la diretta, Lulù avrebbe lasciato intendere che, negli accordi con gli autori, vi sarebbe una clausola che consente ai concorrenti di non essere ripresi in determinati momenti: un’ora al giorno, secondo le parole della Selassié.

Se le cose stessero davvero come rivelato da Lulù, si tratterebbe di una notizia che definire sconvolgente è senza dubbio riduttivo. La fidanzata di Bortuzzo, infatti, ha voluto insinuare che, tra i concorrenti e i produttori, ci sarebbero degli accordi di cui il pubblico non è affatto a conoscenza. Dove risiede la verità?