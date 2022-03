Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, storia d’amore già a capolinea? Dopo l’uscita di lei dalla casa del Grande Fratello Vip, è scoppiato il devasto

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si sono conosciuti qualche mese fa nella casa del Grande Fratello Vip. I loro percorsi si sono incrociati quando lui è entrato a far parte del reality, si sono frequentati e il primo bacio è scattato esattamente la sera prima della eliminazione di Biagio dal programma. La loro frequentazione è continuata poi a distanza.

I due non vedevano l’ora di diversi al di fuori del programma, poi è accaduto qualcosa di inaspettato. Miriana è stata eliminata dal realty solo lunedì e, il giorno dopo, Biagio era già nei talk show a lanciare appelli perché non aveva ancora avuto modo di vedere né di sentire Miriana dalla sua uscita. Nell’ultima puntata del GF Vip, i due hanno avuto modo di confrontarsi.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli: amore al capolinea

Prima di questo tanto atteso confronto, Miriana si è sbottonata un po’ su quello che è successo parlando con Alfonso Signorini. Gli ha fatto capire di cominciare ad avere dei dubbi nel momento in cui, terminata la puntata, Biagio l’ha raggiunta con le telecamere quando lei sperava di avere con lui un momento privato.

Ha dato anche modo di capire che, la sua delusione, è scoppiata nel momento in cui ha visto Biagio andare in vari programmi televisivi per raccontare già quello che stava succedendo tra di loro.

Miriana, tra l’altro, ha detto di non sapere più se è innamorata di Biagio oppure no e che ha bisogno di tempo per pensare. Successivamente, Biagio ha avuto modo di entrare in studio dove ha avuto un confronto con Miriana.

I due hanno raccontato quello che è successo e si sono promessi di riparlarsi, ma le premesse non sembrano affatto positive per la nuova coppia di questa edizione del GF Vip. Miriana, infine, ha promesso che sarà la prima a rivelare al pubblico cosa succederà tra lei e Biagio nei prossimi giorni.