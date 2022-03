La guerra in Ucraina è ogni giorno protagonista di notizie drammatiche a discapito del popolo leso in primis ma anche di tutto il mondo.

É assolutamente inconcepibile per la popolazione pensare che stiamo scrivendo con la Pandemia e questa nuova guerra, intensi libri di storia per le future generazioni. L’Ucraina resiste, affinché tutto questo finisca.

Il governo ucraino è stato di recente contattato dall’OMS, ovvero l’organizzazione mondiale della sanità, per evitare che possa verificarsi un grave danno oltre a quelli che sono già purtroppo accaduti. L’OMS chiede all’Ucraina di fare in modo che i patogeni che sono al momento presenti nei laboratori della sanità pubblica, possano essere distrutti. Perché questa richiesta? La preoccupazione è legata alla possibile, nel caso in cui non vengano demoliti, fuoriuscita che causerebbe la diffusione di nuove malattie, un rischio che la popolazione non può assolutamente correre, specie dopo il Covid che ha messo a tappeto milioni di persone.

L’OMS chiede all’Ucraina di distruggere i patogeni presenti nei laboratori: “Evitiamo nuove malattie”

Le paure sono già troppe in questi giorni duri che stanno letteralmente sconvolgendo le vite di tutti e distruggendo il popolo ucraino. I TG ad ogni appuntamento, riportano il numero delle vittime e le decisioni prese nel corso degli incontri e tutto questo sta danneggiando la psiche e le certezze del mondo in generale.

L’Ucraina, come tutti i paesi, ha a disposizione laboratori della salute pubblica in cui vengono studiati virus e batteri. A parlare sono stati coloro che fanno parte del settore scientifico, i quali hanno condiviso la notizia che riguarda la possibilità di un notevole aumento di agenti patogeni, dal momento in cui un bombardamento possa distruggere una di queste strutture in cui appunto si studia la provenienza di virus sconosciuti. L’OMS alla luce di questo, fa quindi un attento appello al governo ucraino, per evitare a tutti i costi una possibile fuori uscita e la possibilità poi ad una malattia contagiosa di estendersi. Il popolo non è pronto per difendersi nuovamente da un virus di cui non si conoscono informazioni precise, ci siamo già trovati da poco in una situazione del genere e ne stiamo provando ad uscire con tutte le cicatrici del caso, evitiamo allora la diffusione di nuove malattie pericolose.