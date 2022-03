“Un Posto al Sole” perde i pezzi, la soap dice addio ad un altro personaggio storico. Cosa succede in Rai?

Sono moltissimi i fan del programma a non capire il motivo di questi turnover improvvisi che coinvolgono i protagonisti più amati della serie.

Cosa sta succedendo all’interno della soap nata nel 1996 e da allora tra le più amate di sempre in tv? Sembra che si stia sgretolando in mille pezzi e che il turnover interno dei vari personaggi abbia preso una piega del tutto inaspettata, tanto che sono sempre più i volti che recentemente stanno salutando la serie per proseguire in modo individuale per altre strade forse più proficue.

Non solo ha salutato Vittorio Del Bue, figlio di Guido, che ha fatto parte della grande famiglia di Palazzo Palladino fin dai suoi albori, ma anche la signora in nero Nina Soldano, alias Marina Giordano nella serie di Rai 3.

La notizia inoltre di un nuovo recente abbandono sta preoccupando moltissimo i fan che sui social hanno fatto sentire la loro voce. Vediamo di chi si tratta.

“UPAS” è successo ancora, chi è l’eliminato ora?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LORENZO SARCINELLI 🎬🎭 (@lorenzo_sarcinelli)

Ci riferiamo a Patrizio Giordano, ovvero l’attore Lorenzo Sarcinelli, che nella serie è il figlio del portiere del palazzo. Sembra che il giovane, come la sorella Viola partita per diventare qualcuno, abbia deciso di andare in Spagna per intraprendere la professione di chef e farsi strada nel mondo.

Ornella e Raffaele si preparano a salutare anche il loro ultimo figlio, ma sono in molti a non capire il perché di questo addio frettoloso e senza motivo.

L’attore sui social non ha comunicato nessun progetto che lo vedrà coinvolto nei prossimi mesi. Non ci resta però che continuare a seguire le novità pubblicate sul suo profilo Instagram dove il volto classe 1998 è attivissimo e vanta migliaia di like.

La direzione, visto l’andamento poco promettente degli ultimi mesi, ha deciso di inserire nuove figure giovani come Speranza, nipote di Mariella, e il dottor Crovi, forse nella speranza di poter iniziare con loro un percorso di lunga durata nel tempo. Servirà questo a placare le ire dei telespettatori più affezionati alla saga napoletana?