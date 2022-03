Federica Lepanto, che fine ha fatto la vincitrice del “GF 14”? Vi sveliamo cosa fa oggi e come tutto sia decisamente diverso rispetto al passato

L’abbiamo imparata a conoscere sugli schermi di Canale 5, prima come concorrente e vincitrice del “GF 14” e poi come tentatrice di “Tentation Island”. Parliamo di Federica Lepanto, salernitana classe 1993, che grazie alla partecipazione al reality show ha conosciuto la popolarità potendo lavorare sul piccolo schermo e sui social.

Dopo la vittoria al “GF”, nel 2019 Federica ha partecipato come tentatrice single al programma ideato da Maria De Filippi, poi via via l’abbiamo vista sempre di meno in tv. Sui social però è riuscita a raccogliere intorno a sé un pubblico abbastanza ampio.

Il suo profilo Instagram vanta quasi 300 mila follower aprendosi la strada nel mondo delle influencer, soprattutto nel settore make-up. Ma oggi cosa fa la Lepanto e com’è la sua vita? Vi sveliamo tutto.

Federica Lepanto oggi: ecco cosa fa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓕𝓮𝓭𝓮𝓻𝓲𝓬𝓪.🎀. 𝓛𝓮𝓹𝓪𝓷𝓽𝓸 (@fedelepantoreal)

Federica Lepanto, vincitrice del “GF 14”, è ormai da tempo lontana dalla televisione. Guardando il suo profilo Instagram si capisce bene come le sue priorità oggi siano altre. L’ex gieffina ha trovato l’amore e ha messo su famiglia.

Ha scelto di condividere la sua vita con Cristian Picilli, un uomo molto affascinante, pare 44enne farmacista. Tra di loro la differenza d’età è notevole, ben 17 anni ma per i due non è mai stato un problema. Nel 2020 Federica ha annunciato a tutti la cosa più bella: la gravidanza.

Nel maggio del 2021 è nato il piccolo Leonardo e da quel giorno la vita per l’ex gieffina ha assunto un altro sapore. “..Ma ho imparato che l’amore vero in verità È la somma di due interi e non di due metà.. 1+1=3” ha scritto a corredo di uno scatto che la mostra con la sua famiglia.

Insomma per lei tutto è cambiato, le sue priorità sono altre e pare che al momento, di certo, il ritorno sul piccolo schermo non ne faccia parte. Anche l’attività sui social non è più prolissa come un tempo.

Oggi le attenzioni sono per la sua famiglia ed il piccolo Leonardo, tutto il resto appartiene al passato.