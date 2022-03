Rocio Morales e il post che emoziona i fan: “Io in foto incinta e felice”

Rocio Morales è diventata nota al pubblico italiano dopo aver preso parte al film “Immaturi-il viaggio”, un lavoro che le ha cambiato la vita per sempre.

Durante le riprese infatti Rocio ha conosciuto Raoul Bova, quello che oggi è diventato il suo compagno di vita. La coppia ha fatto fin da subito notizia, non solo perché Bova era già impegnato sentimentalmente con moglie e figli ma anche perché insieme raggiungevano l’apice della bellezza.

Da quel momento in poi non si sono più lasciati, dimostrando quanto quell’amore nato sul set di un film, potesse essere vero giorno dopo giorno. Da questa storia felice sono nate nel tempo due meravigliose bambine, Luna e Alma ed anche se Rocio è stata spesso definita la donna spagnola che arriva in Italia per sposare un attore famoso e diventare qualcuno nel mondo dello spettacolo, i due hanno sempre dimostrato il contrario lasciando correre tutti i gossip che circolavano sulla loro relazione. Ma complice la giornata dedicata a tutte le donne, ovvero l’8 marzo, Rocio ha condiviso sul suo Instagram una foto che la ritrae insieme alle donne più importanti della sua vita, scrivendo sotto parole dolci che hanno emozionato tutti i fan come dimostrano i commenti.

Rocio Morales e il post su Instagram che ha emozionato tutti i fan

Nella foto postata da Rocio appare lei in un letto d’ospedale circondata da coloro che sono parte fondamentale della sua vita. “Qui mancava poco per l’arrivo di Alma, ero quasi pronta a partorire” ha scritto l’attrice sotto il post, raccontando anche di come la sorellina maggiore nell’attesa stesse girando emozionata per tutta la stanza.

Questi sono di sicuro i momenti più belli nella vita di una donna, i minuti prima che ti separano dall’arrivo di una nuova creatura. Questa foto è stata presa e postata da Rocio proprio perché contiene le donne importanti nella sua crescita, un motivo quindi per condividerla con i fan, scrivendo sotto un augurio speciale a tutte coloro che ogni giorno combattono per affermarsi sempre nel mondo, provando con tutte le proprie forza ad essere delle donne felici.