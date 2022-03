Silvia Toffanin paparazzata con la sua famiglia: il dettaglio molto particolare non sfugge. Si tratta proprio di lui

Silvia Toffanin vive un momento molto brillante della sua carriera. Continua con il suo “Verissimo” ma con un doppio appuntamento. L’azienda, di famiglia per altro, è molto contenta di lei e le ha affidato anche la conduzione della domenica pomeriggio battendo sempre la rivale Francesca Fialdini.

Per lei, poi, anche una settima dietro al bancone di “Striscia la notizia” insieme a Ezio Greggio. Abbiamo visto così Lady Berlusconi in panni nuovi e che forse non avremmo mai immaginato. Il pubblico si è diviso ma potremmo dire che la prova è stata assolutamente superata.

E poi c’è la sua famiglia, quella splendida che ha costruito insieme a Pier Silvio Berlusconi a partire dal 2002. Il settimanale Chi li ha paparazzati spensierati e felici a Portofino insieme ai loro piccoli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nel quadretto perfetto non sfugge però un dettaglio molto particolare.

Silvia Toffanin ed il regalo per i suoi bambini: che gioia

Una giornata di spensieratezza e relax, in riva al mare, per Silvia Toffanin e la sua famiglia. Sorrisi e coccole con il compagno di una vita, il figlio del Cavaliere, che descrivono la naturalezza di una coppia tra le più longeve dello showbitz.

Entrambi molto riservati, questa volta non sono riusciti a sfuggire all’occhio indiscreto dei paparazzi. E per gli attenti osservatori c’è un dettaglio che non può passare inosservato. Basta guardare i due bambini e nello specifico la piccola Sofia Valentina.

Proprio lei stringe a sé un regalo della mamma che gli spettatori più fedeli di Canale 5 avranno sicuramente riconosciuto. Si tratta di Peluche, il cagnolino di pezza che Ezio Greggio ha donato alla Toffanin per il suo esordio dietro al bancone di “Striscia la notizia” come portafortuna.

Nella giornata dei saluti la conduttrice aveva chiesto al suo collega: “Lo posso regalare ai miei bambini?”. E ovviamente la risposa è stata positiva. La piccola Sofia Valentina che ha seguito con attenzione la mamma in tv, ne è totalmente impazzita e pare che non se ne voglia separare per nessuna ragione al mondo.