UCRAINA RUSSIA, COME FINIRA’ IL CONFLITTO?

Nel sedicesimo giorno di conflitto in Ucraina, i bombardamenti dell’esercito russo hanno colpito per la prima volta Lutsk e Dnipro: l’Ue e gli Stati Uniti minacciano nuove sanzioni.

Continua senza sosta l’offensiva dell’esercito russo sul territorio ucraino. All’alba del sedicesimo giorno di conflitto, le truppe del Cremlino avrebbero attaccato per la prima volta i centri di Lutsk, dove è stato bombardato un aeroporto, e Dnipro.

Il vertice di ieri tra i ministri degli Esteri dei due paesi non ha portato ad una tregua, ma le due delegazioni sembrano essere disposte a continuare il dialogo per mettere fine alla guerra. Intanto l’Unione Europea e gli Stati Uniti sarebbero pronti a nuove sanzioni economiche nei confronti di Mosca.

Guerra Ucraina, nuovi bombardamenti dell’esercito russo: colpite per la prima volta Lutsk e Dnipro

Sedicesimo giorno di conflitto in Ucraina. L’esercito russo all’alba di questa mattina ha bombardato nuove aeree del Paese: per la prima volta sono state colpite Lutsk, a circa cento chilometri dal confine con la Polonia, e Dnipro, nell’entroterra.

Stando a quanto riportano i media internazionali e la Bbc, i bombardamenti a Lutsk avrebbero colpito un aeroporto. Nell’attacco, come confermato dal capo dell’amministrazione regionale, Yuriy Pohulyayko, sono rimasti uccisi due soldati ucraini, mentre sei sono rimasti feriti. Una vittima anche a Dnipro, dove le bombe delle truppe russe avrebbero colpito un edificio ed un asilo.

Pesanti raid anche nelle città di Ivano-Frankivsk, dove è stato colpito un aeroporto, e Chernihiv, nell’Ucraina settentrionale. Qui l’attacco aereo, riportano i colleghi della Bbc, avrebbe pesantemente danneggiato la rete idrica lasciando i cittadini senza acqua. Nella notte, invece, le bombe russe hanno centrato l’istituto nucleare di Kharkiv danneggiandone l’esterno e alcuni laboratori.

Intanto l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno minacciato nuove sanzioni nei confronti della Russia. I leader Ue, durante il vertice di Versailles, si sono detti pronti ad un nuovo pacchetto di misure contro Mosca e la Bielorussia per mettere fine all’invasione. Inoltre, è stato garantito pieno sostegno all’Ucraina per la ricostruzione una volta terminata la guerra. Il presidente Usa Joe Biden, invece, sarebbe in procinto di interrompere i privilegi commerciali alla Russia. L’annuncio, secondo la Bbc, potrebbe arrivare già in mattinata.