Chiara Ferragni ha scoperto le sue curve divine: i fan sono nel delirio, il look sfoggiato dall’influencer fa battere i cuori.

Temperatura del web in rialzo a seguito dell’ultimo post condiviso da Chiara Ferragni su Instagram. L’influencer italiana numero uno, conosciuta in tutto il mondo, torna a stupire con un look stratosferico.

La cremonese, 34 anni, mostra i suoi outfit ogni giorno sulla sua seguitissima pagina Instagram: 26,5 milioni di follower, il suo feed è un sogno a occhio aperti composto da una serie di foto irresistibili, accomunate dal suo fascino incredibile e dal suo stile unico.

Appassionata da sempre di moda, partita proprio da un fashion blog, ha costruito intorno a questo amore un impero: dal suo brand di abbigliamento, alle sue collaborazioni con le Maison più famose al mondo, ha conquistato una fama internazionale.

Oltre agli impegni lavorativi, tra set ed eventi, sulla sua gallery non mancano momenti spensierati al fianco della sua splendida famiglia composta da Fedez, Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni: il look fa sognare, curve in vista

