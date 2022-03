Antonella Elia ha condiviso sui social uno scatto che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers: la foto ha fatto record di likes in pochi minuti

Antonella Elia è una delle donne più amate del mondo dei social. La sua carriera è cominciata quando era giovanissima e venne scelta come uno dei centinaia di volti che abbiamo visto passare a Non è la Rai. Sono state in tante ad essere amate in quel programma, ma non moltissime ad aver avuto l’occasione di poter fare una carriera.

Antonella Elia, dopo un lungo periodo lontana dalla televisione, è tornata nel 2020 quando è stata scelta per partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Con il suo carattere molto particolare, è riuscita a conquistare il pubblico di Canale Cinque che l’ha portata quasi fino in fondo del programma.

Antonella Elia, spettacolo bollente: il fidanzato Pietro si lascia andare

