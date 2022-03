Armando Incarnato ed il rapporto strettissimo con sua figlia Michelle. Ora la situazione si fa ancora più delicata. Ecco perché

Imprenditore napoletano bello e affascinante, Armando Incarnato è il Cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne”. Su di lui tante cose restano un mistero. In primis l’età che non ha mai rivelato pubblicamente. Probabilmente il bello del dating show di Maria De Filippi ha 44 anni.

Oggi Armando, oltre l’esperienza in tv, è il titolare di alcuni saloni di parrucchieri, un campo nel quale lui non ha esperienza ma nel quale ha deciso di investire affidandosi a dei professionisti del settore. Nella vita del tronista anche la recitazione.

È comparso, infatti, nella quarta e quinta stagione di “Gomorra” interpretando una guardia del corpo e ha prestato il suo volto per un cortometraggio contro la criminalità minorile e giovanile. Ma sapete che Armando ha anche una figlia? Verso di lei molta preoccupazione.

Armando Incarnato ed il timore per sua figlia Michelle

Armando Incarnato, oggi sul Trono Over di “Uomini e Donne” è alla ricerca della donna giusta per la sua vita. In passato Armando è stato sposato con Daniela. Una donna molto importante per la sua vita e con la quale è rimasto insieme per ben 17 anni.

La storia tra i due è iniziata quando entrambi erano molto giovani ma ha regalato al tronista la gioia più grande della sua vita, la figlia Michelle. A lei Armando è molto legato e ci tiene a proteggerla e renderla felice. Un legame così speciale per lui che si è tatuato il nome della piccola sul petto.

Su Michelle non sono disponibili informazioni sull’età ma una cosa è certa. Il suo papà cerca in tutti i modi di preservarla facendola crescere nel modo più sereno possibile nonostante la separazione tra lui e la mamma.

Proprio per questo il tronista ha mostrato preoccupazione. Ad “Uomini e Donne” spesso non ha nascosto di aver timore che sua figlia abbia potuto soffrire la separazione tra i genitori.

Ora ad “aggravare” tutto si aggiungerebbe anche il fatto che la sua ex si sposa e la piccola Michelle andrà a vivere con la mamma ed il nuovo compagno.