La casa di Carta ha avuto un enorme successo che si è decisamente allargato oltre la Spagna. Tutti in Italia siamo fan della famosissima banda con a capo il Professore.

Tra i personaggi presenti nella serie, una di queste è stata partecipe a tutte le stagioni ed il 5 marzo ha finalmente dato alla luce il suo bimbo, condividendo con il web il sesso ed il nome del primo figlio, di chi si tratta?

Stiamo parlando di Esther Acerbo, l’attrice diventata famosa per aver interpretato Stoccolma nella Casa di Carta. Un personaggio che se in un primo momento è entrato nel cuore dei telespettatori come la segretaria della Zecca di Stato e per tanto vittima della banda, in un secondo momento si innamora follemente di Denver, diventando a tutti gli effetti Stoccolma, una di loro. A dicembre, quando è anche uscita su Netflix la seconda ed ultima parte della Casa di Carta, Esther ha annunciato sul suo Instagram la dolce notizia: la foto postata la ritraeva con la pancia già evidente e la gioia nel cuore. Sono passati i mesi e finalmente il grande annuncio: è arrivata una femminuccia!

Esther Acerbo, l’attrice che ha interpretato Stoccolma nella Casa di Carta ha dato alla luce una splendida femmina

Alla piccola nata il 5 marzo, le è stato dato il nome Sol. “Grazie per aver scelto me come mamma in questa vita“, ha scritto l’attrice emozionata e grata a tutte le persone che durante questi mesi e in questa giornata che lei ha definito “selvatica” le sono state vicino.

Ma chi è il papà di questa meravigliosa bambina? Molti fan sognano di poter leggere il nome di Jaime Lorente, l’attore che interpreta Denver e con il quale Esther ha una folle storia d’amore nella serie, ma sappiamo tutti che il loro “amore” è solo ed esclusivamente legato alla storia. Per quanto riguarda il vero compagno dell’attrice, nulla è mai stato esposto in modo chiaro sul suo profilo, nessun nome sui social sotto qualche foto è saltato agli occhi dei fan. Solo su alcuni siti in Spagna dopo diverse ricerche, è comparso il nome di Alejandro Tous, un uomo che Esther pare abbia conosciuto durante il lavoro ad un cortometraggio. Niente è stato però mai confermato dall’attrice, sarà che con l’arrivo della bimba la coppia verrà alla luce?