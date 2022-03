Nonostante il caro benzina, in Italia, vi sono ancora dei posti dove il prezzo della benzina e del diesel è ancora basso. Si partirebbe da una base di 1,36 euro.

Visto l’aumento esponenziale, nel corso di queste ultime settimane, del prezzo della benzina e del gasolio, alcuni consumatori e rifornitori avrebbero provveduto a stilare, oltre alle possibile stime future sul rincaro, degli escamotage per affrontare il problema. E’ ora disponibile una breve lista che segnala quali sono i luoghi di riferimento.

Se in alcuni luoghi il costo del carburante avrebbe segnato vette al limite dell’incredibile, oltre i 2,20 euro a litro, in altri la combo accisa e iva su quest’ultimo sarebbe stata, seppur probabilmente ancor per breve tempo, tenuta a bada. In Italia vi sono ancora, infatti, dei luoghi dove è possibile attuare un rifornimento a prezzi moderati, e che, ad ora molti automobilisti starebbero prendendo come riferimento.

Benzina: sfuggire al rincaro è possibile, lista posti con prezzi più bassi in Italia

In primis, fra questi, vi sarebbe il noto comune situato a nord della penisola, di Livigno. La località, ai confini con il territorio Svizzero e ben nota anche oltralpe per il grande afflusso di turismo sciistico, avrebbe contrassegnato un record, in questi ultimi giorni. In virtù dei prezzi ancor ribassati del carburante.

Secondo un reportage, datato a oggi 12 marzo 2022, e basato sui dati reperiti nella settimana appena conclusasi, nella provincia settentrionale il prezzo massimo del carburante avrebbe oscillato fino a segnare un innocuo apice di solo 1,36 euro a litro. Questo per quel che riguarda la benzina.

Al contempo però, anche il costo del diesel, avrebbe mostrato una situazione pressoché similare. La soglia massima del gasolio non ha superato, dunque, 1,25 euro euro. Il quotato ribasso constatato nel nord sarebbe una diretta conseguenza delle politiche economiche vigenti sul luogo. E, per questo, già conosciute dagli automobilisti più esperti per via dei loro incoraggianti standard. Soprattutto in un momento così delicato. Ovvero, quelli ormai primordiali, dell’acquisto esentasse.

Un secondo suggerimento, in via ufficiale, proviene dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ed è utile a scovare i posti in cui il carburante costa meno. E’ sufficiente consultare il sito carburanti.mise.gov.it. Il sito è attualmente in costante aggiornamento su scala nazionale.