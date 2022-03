L’immagine comparsa in rete della bellissima Carlotta Mantovan emoziona con grande risonanza il pubblico della rete. I fan sono commossi.

“Hai il sole dentro“. Aveva deciso di descrivere in tal modo, soltanto pochi giorni fa, una delle sue ammiratrici, quali fossero i tratti peculiari della da sempre luminosa presenza scenica di Carlotta Mantovan, dolcissima conduttrice e giornalista classe 1982. La risposta è giunta in rete, a pochi istanti dalla pubblicazione di uno dei suoi più recenti contenuti su Instagram, per poi focalizzare l’attenzione del pubblico su una serie di dettagli della sua vita attuale.

Dopo la prematura scomparsa nel marzo del 2018, dell’altrettanto amatissimo conduttore romano Fabrizio Frizzi, allo scoccare dei suoi indimenticabili e incredibilmente prolifici quarant’anni di attività teatrale, televisiva e radiofonica, l’ex modella di origini venete ha scelto di dedicare a tutto tondo le sue giornate a quelle che sono le sue più grandi passioni e assolute priorità. Fra queste, in primis, sicuramente la figlia Stella, nata nel 2013. Ma, oltre a questo, c’è molto di più.

Carlotta Mantovan in gravidanza: la FOTO commuove il web. “Hai il sole dentro”

La nata sotto il segno del Capricorno, dopo aver condotto sul piccolo schermo l’appuntamento con “Tutto Salute“, ed aver affiancato sul primo canale Rai la collega Antonella Clerici in “Portobello“, ha deciso di trasferirsi altrove con la figlia, ora di otto anni d’età. La conduttrice ha scelto un ambiente che potesse rappresentasse al contempo due punti chiave della sua attuale realtà quotidiana. Innanzitutto un luogo che fosse immerso nella natura, simbolo del loro interesse per i cavalli e per l’equitazione, e insieme fonte di un sereno equilibrio per entrambe.

Giunta in Francia, Carlotta, ha continuato a aggiornare i suoi fan. Postando, seppur sporadicamente, alcune pillole della sua routine quotidiana. I suoi fan, affezionati alla sua personalità, quanto in memoria della meravigliosa coppia, e in virtù del sorriso della bimba sempre più somigliante a quello del papà, continuano anch’essi a inviarle messaggi intrisi d’affetto e d’alta ammirazione.

Uno dei più commoventi esempi, a tal proposito, è risultato essere lo scatto pubblicato dalla conduttrice tempo fa. Dove sfoggiava di fronte allo specchio, e ora non senza un velo di nostalgia, i momenti in cui si trovava in dolce attesa di Stella. Una chioma arancione, un pizzico di umorismo verso la pancia che stava crescendo, e tantissimo amore per quella che sarebbe stata presto la futura nata.

In molti dei suoi spettatori ricordano, nel frattempo, quali furono i prorompenti esordi della bellissima Carlotta ad inizio anni 2000. Quando partecipò, nel ruolo di concorrente, alla messa in onda della 62esima edizione di “Miss Italia“. E dove, su quel palco, fra l’altro, avvenne il suo primo incontro con il suo più grande amore, Fabrizio.