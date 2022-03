Una donna avrebbe tolto la vita ai suoi quattro figli per poi suicidarsi. Il ritrovamento dei corpi e le dinamiche della tragedia.

I copri di quattro bambini, dai tre ai dodici anni d’età, sono stati ritrovati poche ore fa senza vita dalle autorità. La polizia, nella giornata di ieri, venerdì 11 marzo, è immediatamente accorsa sul luogo del delitto dopo una segnalazione, da parte di alcuni conoscenti, di un iniziale mancato quanto preoccupante tentativo di mettersi in contatto con la donna.

La quale sarebbe ad ora, secondo il parere delle autorità competenti, l’unica sospettata per l’omicidio dei suoi figli ritrovati esanime all’interno della sua abitazione.

Donna toglie la vita ai suoi quattro bambini, le dinamiche della strage

La tragedia è avvenuta in una città del sud-est della Francia. La donna abitava, assieme ai suoi quattro figli, a Grenoble. Secondo i primi interventi della scientifica, pare che la donna abbia volontariamente indotto la morte dei suoi bambini utilizzando un letale mix di farmaci, per poi togliersi la vita allo stesso modo.

In attesa dei risultati dell’autopsia dei cinque corpi, sembrerebbe che l’unica pista auspicabile per il momento, stando alle ipotesi scaturite dal confronto indetto dagli investigatori sul caso, sia quella dell’omicidio-suicidio.

Per fare irruzione all’interno dell’abitazione dove la donna viveva, e poco dopo la chiamata alla Polizia per la mancata risposta della donna alle molteplici chiamate telefoniche di una persona di sua conoscenza, una squadra dei Vigili del Fuoco locale ha permesso di entrare. E scoprire, in tal modo, l’esito agghiacciante del nefasto accaduto.

Le motivazioni che avrebbero condotto la donna a agire in favore di una tale strage non risultato ancora emerse dalle prime consultazioni.