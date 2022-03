Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Bagno a mezzanotte”, per Elodie ci sono stati tanti complimenti da incassare ma allo stesso modo critiche velenose.

Bella e dalla personalità decisa, Elodie mette nei suoi pezzi sempre un chiaro messaggio: la voglia di sentirsi sempre felici con se stessi e con la propria vita, le sue canzoni infatti hanno sempre un tono deciso e prorompente all’orecchio di tutti.

Il video di “Bagno a mezzanotte” è davvero sensuale, un’Elodie con un completino nero sexy che, proprio sotto le note del suo nuovo singolo, fa uno stacchetto che fa impazzire i fan. Milioni di commenti sono arrivati sotto il suo post su Instagram, da cuoricini a frasi del tipo “Tu cosi mi fai impazzire, sei meravigliosa“. Non solo gli uomini hanno esaltato la bellezza di Elodie, tante donne che hanno messo da parte l’invidia che in alcune situazioni prende il sopravvento e si sono complimentate con lei per la sua bellezza e la sua voce, caratteristiche che insieme hanno reso questo nuovo singolo, un pezzo scoppiettante. Ma proprio a tutti è piaciuta la scelta di fare un video così sensuale?

Il nuovo video di Elodie riceve le critiche da un giornale di Gossip, la sua risposta mette a tacere tutti

“Vai Elodie, mostra bene le tue doti fisiche, così che la canzone passa in secondo piano”, è stato scritto sul sito di Gossip, un commento molto colorito nei confronti della cantante che è proseguito con un’altra frase poco carina, ovvero la certezza che saranno molti più uomini a cliccare sul video piuttosto che le donne.

Elodie, ha sempre dimostrato negli anni la sua personalità forte e infatti anche in questo caso ha saputo come difendersi. La cantante ha raccontato che per anni ha ballato sul cubo e questo ha fatto scatenare molti commenti negativi. Elodie ha chiaramente ribadito che è innamorata del suo modo di essere, del suo aspetto fisico e visto che è importante sfatare molti miti riguardo il corpo femminile, continuerà a mettere in mostra le sue doti fisiche che insieme a quelle legate alla musica, fanno di lei un’artista pazzesca.