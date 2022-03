Eros Ramazzotti: “mai dimenticare” Marica Pellegrinelli, il valore del mantenimento. Cifre esagerate

Mentre la vita sentimentale di Marica Pellegrinelli prosegue per il meglio il mantenimento da parte di Eros Ramazzotti sembra balzare alle stelle.

“Mai dimenticare l’importanza di una donna che ti accudisce, ti coccola ma soprattutto ti ama“. Erano queste le parole che l’amato cantautore romano, Eros Ramazzotti, rivolgeva soltanto due anni fa alla sua ex compagna di vita, Marica Pellegrinelli.

Nonostante la loro momentanea lontananza, all’epoca, pare che i due fossero inizialmente destinati a rimanere insieme. Ora, dopo la crisi e la volontà di una maggiore indipendenza da parte dell’attrice di origini bergamasche, la separazione ha infine fatto il suo corso. Così la scelta, per entrambi, di intraprendere due strade diverse. Nel frattempo, assieme all’identità della nuova fiamma di Marica, è stata anche rivelata la cifra del rispettivo mantenimento.

Eros Ramazzotti: “mai dimenticare” Marica Pellegrinelli, le cifre del mantenimento. Saranno esagerate?

Dopo una decade vissuta all’unisono al fianco del cantautore, la storia è destinata a cambiare. La love story della bellissima attrice, con il noto deejay William Djoko, è stata ufficializzata dai diretti interessati. In questa settimana d’inizio marzo. Al contempo, un singolare retroscena, sul mantenimento dei due bambini, nati dal passato amore con l’artista canoro, avrebbe fatto la sua comparsa.

“Amore in libertà“, dunque. Ma altrettanta libertà anche nella separazione. Nonostante i rapporti con l’ex marito, sposato nell’estate del 2014, non siano stati ancora recuperati del tutto, il rispetto continuerebbe a essere alla base del loro quieto vivere. La nata sotto il segno del Toro riceverebbe infatti dal cantautore una cifra che rispecchierebbe, secondo le esigenze della legge, le nette possibilità economiche dell’artista.

Stando a alcune indagini condotte a tal proposito, e con attento sguardo ai guadagni di Eros, l’ammontare totale del sostegno economico per la custodia di Raffaella Maria e Gabrio Tullio potrebbe oscillare tra i 300mila e i 320mila euro su base annua. D’altronde, nonostante non vi sia un’informazione ufficiale diramata dalle rispettive parti, per alcuni fan della ex coppia le opinioni contrasterebbero. Ad oggi, alcuni, pare abbiano considerato la cifra come “esorbitante“. Per altri, invece, rappresenterebbe quella giusta.

Tra l’altro, se la stessa attrice aveva dichiarato di essere sempre rimasta “sola con i bambini” durante lo svolgersi delle tournée del cantautore, ora che ha maggior libertà per scegliere come gestire i suoi impegni lavorativi, quanto le sue giornate di respiro, potrebbe desiderare di riscattarsi. Colmando forse, nel presente, quella sofferta assenza di Eros.