Jessica e Barù sono al centro dell’attenzione di questi ultimi mesi di Grande Fratello Vip: Lulù, nell’ultimo daytime, ha deciso di vuotare il sacco sulla famosa tenda

Jessica e Barù sono sempre di più ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip. Sono diverse settimane che i due si gravitano attorno e i loro fans da un po’ aspettavano di vederli approfondire la loro conoscenza, ma negli ultimi giorni tutto è andato alla deriva. Quando Jessica ha accusato Barù di fare strategia, qualcosa si è rotto tra di loro.

Jessica e Barù, prima di questo momento di rottura, hanno avuto modo di stare da soli sotto una tenda insieme. Questa idea arrivò da Lulù, che decise di regalare a sua sorella un momento privato con l’uomo che le piace. I due hanno raccontato di aver sempre e solo parlato sotto alla tenda, ma nell’ultimo daytime Lulù ha sganciato una vera e propria bomba.

Grande Fratello Vip, Lulù rivela cosa è accaduto sotto la tenda tra Jessica e Barù

Jessica e Barù, ieri sera nel corso della puntata, si sono ritrovati ad essere uno contro l’altro. Quando lei ha saputo determinate cose che lui ha detto su di lei durante l’ultima settimana, ci è rimasta malissimo e ha capito di essersi fatta illudere da un uomo che non ha intenzione di darle niente. Lui, tra l’altro, le ha rivolto diverse offese che non sono piaciute né a lei né a sua sorella Lulù, che è corsa in protezione della sorella maggiore.

Lulù, dopo aver sentito le parole di Barù, ha fatto un confessionale dove ha sganciato una vera e propria bomba. Infatti ha rivelato che sua sorella e Barù si sono baciati sotto la tenda, ma lui ha fatto promettere a Jessica di non dirlo a nessuno. In un momento privato, sotto le coperte, Jessica ha avuto modo di raccontare tutta la verità a sua sorella Lulù.

Dopo tale dichiarazione, il web si è diviso in due parti: chi ha gioito e chi, invece, si è arrabbiato con Barù per aver trattato Jessica in questo modo dopo il loro bacio.