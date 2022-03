Gianluca Vialli, si sbottona sulla malattia: “L’ansia di non poter…”

Gianluca Vialli torna a parlare della sua malattia e lo fa in un docu-show su Netflix insieme a Alessandro Cattelan

Lo abbiamo visto esultare accanto a Roberto Mancini agli Europei 2021, supportare e sostenere gli azzurri e mostrarsi sempre con il sorriso sulle labbra anche in situazioni difficili.

Gianluca Vialli, ex capitano della Juventus e attualmente capo delegazione della nazionale azzurra, è pronto a mostrarsi in televisione attraverso un docu-show di Netflix Una semplice domanda che andrà in onda il 18 marzo.

Gianluca Vialli, il racconto della sua malattia

Il docu-show che sta per andare in onda è un progetto realizzato insieme a Alessandro Cattelan dove Gianluca Vialli racconterà la sua malattia che sta combattendo dal 2017. Si tratta del tumore al pancreas, scoperto qualche anno fa e che lo ha reso più forte, anche grazie al supporto della famiglia e degli amici.

In attesa di scoprire cosa ha rivelato nel docu-show, l’ex capitano della Juventus ha spiegato in un’intervista per il settimanale Oggi il suo punto di vista. Così ha affermato: “Probabilmente ne uscirei distrutto quindi lo considero, in questa fase della mia vita, come un compagno di viaggio che spero, prima o poi si stanchi e dica ‘Ok, ti ho temprato, ti ho permesso di fare un percorso, adesso ti lascio tranquillo’ “.

Vialli cerca di ironizzare sul periodo che sta attraversando e poi continua rivelando di avere paura di morire ma allo stesso tempo si sente eccitato nel poter scoprire cosa succederà in futuro. “Mi rendo anche conto che il concetto della morte serve per capire e apprezzare la vita. – Ha raccontato – L’ansia di non poter portare a termine tutte le cose che voglio fare, il fatto di essere super eccitato da tutti i progetti che ho, è una cosa per cui mi sento molto fortunato”.

La famiglia lo supporta e sostiene in ogni situazione, nel bene e nel male. Così Gianluca Vialli insegna ai propri figli a gioire anche nei momenti più bui, accettare la tristezza così da capire, quando poi succede, l’arrivo della felicità.

Il pubblico non vede l’ora di seguire la trasmissione che emozionerà, senza dubbio, chiunque la guardi. L’ex capitano della Juventus sarà riuscito ad arrivare dritto al punto.