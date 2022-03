“Il Volo”. Piero Barone ed Ambra Angiolini: la strana “unione” che nessuno si aspettava – FOTO

Piero Barone ed Ambra Angiolini: il destino ha riservato per loro grande fortuna in ambito lavorativo e li ha fatti avvicinare da una quasi “parentela”, ormai sfumata

La musica italiana sta vivendo un periodo di immenso riconoscimento in campo internazionale come forse non si era mai visto fino ai giorni d’oggi. I Maneskin sono sul tetto del mondo, Mahmood e Blanco sono tra i favoriti per vincere il prossimo “Eurovision song contest”. Impossibile non citare i tenori de Il Volo, tre giovanissimi talenti che sono un vanto per la nazione intera.

Vincitori del “Festival di Sanremo” nel 2015 con il brano “Grande amore”, sono riusciti a entrare nella top ten della classifica statunitense Billboard 200. Osannati dai fan come delle vere e proprie rockstar, la curiosità dilaga riguardo la loro vita privata. Una faccenda di cuore avrebbe messo fortemente relazione uno dei componenti, Piero Barone, con la famosissima attrice Ambra Angiolini. Scopriamo come.

“Il Volo”. Piero Barone ed Ambra Angiolini: il legame che nessuno si aspettava

Gianluca Ginoble ha dichiarato pubblicamente durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto pomeridiano di “Verissimo” (Canale 5) di non essere più single.

“Sono fidanzato. Ha lo stesso nome di mia madre” – aveva confessato candidamente. È uscito allo scoperto con la bellissima modella dai colori mediterranei Eleonora Venturini.

Cosa dire dei suoi colleghi de Il volo? Anche Ignazio Boschetto ha il cuore impegnato con una bellissima ballerina brasiliana di 27 anni di nome con Ana Paula Guedes.

Non rimane che Piero Barone. Quest’ultimo si è professato assolutamente single: “Io non ho ancora trovato l’anima gemella ma so che è là fuori, sono sicuro di questo. L’amore è un sentimento così forte che bisogna tutelarlo” – aveva detto a Silvia Toffanin.

Tuttavia, nel suo passato si annoverano storie importanti. Avrebbe fatto coppia fissa con la conduttrice, volto de “Le Iene Show” Veronica Ruggeri. Si dice ci sia stato un flirt addirittura con Elisabetta Gregoraci.

Il fatto più curioso lo mette in relazione ad Ambra Angiolini. Piero Barone, è stato compagno di Valentina Allegri tra il 2018 e il 2019, periodo in cui anche l’ex stella di “Non e la Rai” frequentava il padre della ragazza, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Purtroppo, entrambe le relazioni si sono arenate.