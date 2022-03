Isabel Totti ha spento sei candeline. Per lei, secondo i rumors del web, un regalo molto particolare. Critiche pesanti ad Ilary

Lo scorso 10 marzo la piccola di casa Totti, Isabel ha compiuto sei anni e per il gossip è stato un compleanno alquanto strano. Il motivo? La presunta crisi che ci sarebbe tra mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti che secondo i rumors sarebbero vicini alla separazione anche se il Pupone su Instagram ha parlato di “Fake news”.

Dai social però arrivano gli auguri separati per Isabel. Foto singola sia per Francesco che per Ilary che scelgono di evitare foto di famiglia e questo non ha fatto altro che accentuare i pettegolezzi.

Altro particolare che non sfugge: Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma dell’ex capitano della Roma, che proprio per l’ultima partita dai giallorossi all’Olimpico, non era distante da lui in tribuna vip. Solo una coincidenza? Quello che però in questi giorni fa discutere è il regalo che Ilary e forse anche Francesco avrebbero fatto alla piccola Isabel.

Isabel Totti, regalo inusuale: monta la polemica con Ilary

C’è chi parla di regalo troppo costoso e chi di scelte strane e contestate. Non ci sono conferme ma il regalo che Ilary avrebbe scelto per la piccola Isabel ha fatto scatenare il web.

Sei anni festeggiati forse in famiglia ed un regalo super criticato sul web. Secondo alcuni rumors social, infatti, quello che la piccola di casa Totti avrebbe ricevuto in dono è fin troppo costoso, per altri anche sopra le righe tanto da far scatenare anche gli animalisti.

E sì perché c’entrano proprio gli animali. Sappiamo quanto Ilary, Francesco ed i loro figli amino gli animali e secondo il web il regalo di Isabel avrebbe allargato la famiglia. Per la piccola la mamma che si sta preparando per partire con la seconda edizione de “L’Isola dei Famosi”, avrebbe scelto un agnellino.

Regalo inusuale certo, ma sicuramente molto particolare. C’è davvero un nuovo arrivato in casa Totti? Bisognerà attenzionare i contributi social dei due super vip per cercare di avvistare il cucciolo.