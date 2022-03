Karina Cascella senza veli lascia di stucco i fan. Tacchi alti, slip e sotto la giacca niente, le curve dell’ex opinionista esplodono su Instagram: strepitosa

Grinta e sincerità sono sempre state le chiavi del successo di Karina Cascella, tassello imprescindibile della storia di “Uomini e Donne“. Opinionista nel dating show condotto da Maria De Filippi, ricopre il ruolo con passione e trasporto, esprimendosi senza filtri al costo di apparire sfrontata.

Il coraggio di affrontare sempre le conseguenze della verità, insieme alla sua pungente simpatia, le permettono di perseguire in altri programmi lo stesso percosso, riscuotendo consensi anche a “Pomeriggio 5” e “Domenica Live“. Ma prima ancora della voglia di apparire, sono l’intraprendenza e la creatività a determinare i suoi obiettivi, che trovano spazio nell’ambito imprenditoriale.

Si cimenta nel mondo della moda, prima di realizzare il suo sogno in un momento non proprio propizio, dimostrando ancora una volta il coraggio delle sue ambizioni. È così che in epoca di pandemia decide di aprire, insieme al compagno Max Colombo, un ristorante a Bergamo, nonostante le difficoltà imposte dal periodo storico.

Il locale dall’arredamento ricercato, dove la carne cucinata in tradizione argentina ricopre il ruolo di protagonista, porta il nome di “Matambre“, ed è l’estensione dell’eleganza che caratterizza l’opinionista. Qualità che si aggiunge alla sua bellezza audace e femminile, che ama esibire in outfit mozzafiato, regalando non poche emozioni ai fan.

Karina Cascella, sensualità e stile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🌸 (@karinacascella)

Il bianco e nero è una modalità di rappresentazioni che sottolinea ancora di più il soggetto, rimarcando quella che è la sua intensità, e quella di Karina Cascella ha dello straordinario. L’ex opinionista condivide con i fan su Instagram un post che evidenzia il potere seduttivo della sua bellezza, catturando la forte personalità che si esprime attraverso di essa.

Appoggiata alla parete, offre uno scatto in un look molto audace, servendosi di sandali con tacco, slip e giacca bianca sbottonata sulla silhouette senza veli. Un’immagine forte e conturbante, che esalta la sua sensualità, con il dettaglio formal del blazer che conferisce il tocco di classe ad elevarne il fascino femminile.

Gli utenti si precipitano ad ammirare Karina Cascella, non solo per la sua attraente fisicità, ma è il carisma ad avere la meglio: “Livelli altissimi di bellezza”, “Donna meravigliosa”, “Eccelsa”.