Ludovica Valli è diventata una Influencer molto conosciuta dopo aver partecipato al programma “Uomini e donne”.

Se in un primo momento abbiamo conosciuto Beatrice Valli, la sorella maggiore durante il trono di Marco Fantini, dopo è arrivata Ludovica e si è guadagnata il ruolo da tronista, innamorandosi perdutamente di Fabio Ferrara, il ragazzo che ha alla fine scelto.

La storia con Fabio è finita dopo poco ma Ludovica si è fatta comunque conoscere nel corso dei mesi dal pubblico e così è finita per diventare una Influencer molto seguita su Instagram, insieme alle due sorelle: Beatrice ed Eleonora. La vita delle sorelle Valli è costellata da shooting e viaggi da sogno, Ludovica ad esempio è spesso a Ibiza, dove trascorre anche periodi lunghi. Proprio in quest’isola da favola, la giovane ha incontrato quello che oggi è il suo compagno ed anche il papà di Anastasia, la sua meravigliosa bimba di appena un anno. Si chiama Gianmaria Di Gregorio l’uomo che fatto innamorare di nuovo la bella Ludovica e da questa storia d’amore intensa, è arrivata una piccolina che riempie le loro giornate di gioia.

Ludovica Valli fa un’ importante confessione: “Non l’ho mai detto, ma oggi mi sento di farlo”

In occasione del primo compleanno della meravigliosa Anastasia, Ludovica ha condiviso un post dove ci sono in sequenza delle foto bellissime della piccolina, una bimba dagli occhi grandi e vispi. “Non è stato facile avere Anastasia, oggi mi sento di parlarvene“, ha scritto la Valli in descrizione, raccontando il suo percorso per rimanere incinta.

Ludovica ha confessato ai suoi follower che nonostante la sua giovanissima età, ha pregato tanto per avere una figlia, ma non è stato così semplice. Lei ed il suo compagno, hanno ripetuto più volte i test di gravidanza nei mesi, sperando di leggere finalmente la scritta “Incinta”. Dopo alcuni mesi complicati, questa gioia è arrivata e si chiama Anastasia, la meraviglia che da un anno riempie la loro vita con un amore infinito ed imparagonabile. “Desideravo avere una famiglia ed oggi sono contenta di avere voi“, ha scritto Ludovica, mentre bacia appassionatamente Gianmaria e la piccola Anastasia davanti ad una torta di compleanno e tanti palloncini.