Mikaela Neaze Silva è la velina che ha fatto coppia con Shaila Gatta a Striscia la notizia.

Una ragazza con un passato molto difficile, a causa della morte prematura del papà e degli insulti razzisti subiti da piccolina. Episodi duri che hanno reso Mikaela una donna forte e determinata.

Nata a Mosca da un papà angolano e da mamma afgana, Mikaela ha dovuto affrontare la dura lotta contro il razzismo che a causa del colore della sua pelle, l’ha tormentata per molti anni. Una sfida che la modella è riuscita con determinazione a vincere, sviluppando una grande ambizione nel voler fare carriera e prendere parte al mondo dello spettacolo. Striscia la Notizia è il programma che l’ha resa nota al pubblico italiano ma, Mikaela ha anche partecipato a Zelig, Facciamo che io ero con Virginia Raffele e Dance Dance Dance su SKY, dove ha dimostrato le sue doti come ballerina.

Mikaela Neaze Silva, la velina posta una foto con un panorama mozzafiato

La sua bellezza è fuori discussione, un fisico allenato ed un’altezza che esalta qualsiasi capo. Mikaela ha postato sul suo Instagram una sua foto, su una meravigliosa terrazza a Milano dove a fare da cornice, c’è un panorama mozzafiato.

La bella Velina, indossa un capo firmato MAX&Co, una linea d’abbigliamento molto elegante e raffinata. I suoi meravigliosi capelli ricci, in foto sono raccolti e questo offre la possibilità al viso di venir fuori, mettendo in evidenza i suoi tratti originali. Tra i commenti sotto la foto, tantissimi complimenti da parte di chi, continua a sostenere Mikaela seguendola sul suo profilo e apprezzando tutte le condivisioni. La giovane ballerina si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo e la danza e la sua bellezza, fanno squadra affinché si possano aprire tante porte per la sua carriera. Una ragazza che combatte ogni giorno contro le avversità della vita, come tutti d’altronde, merita di riuscire a realizzare tutti i suoi sogni. Per adesso possiamo dire con certezza che è stato un piacere guardare i suoi stacchetti carichi d’entusiasmo a Striscia La Notizia al fianco di Shaila Gatta, la collega con cui Mikaela ha condiviso il bancone più famoso d‘Italia.