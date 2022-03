Milan-Empoli, le pagelle e il tabellino della partita di San Siro tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Andreazzoli.

Il Milan, dopo un periodo deludente dal punto di vista dei risultati, ha raccolto una vittoria importantissima allo stadio Maradona di Fuorigrotta contro il Napoli di Luciano Spalletti. Nel big match della scorsa giornata, Olivier Giroud ha regalato 3 punti d’oro alla sua squadra con una zampata da bomber d’aria di rigore. Questa sera, a San Siro, arriva l’Empoli di Andreazzoli: i toscani hanno alternato grandi prestazioni ad alcune davvero pessime, anche e al momento sono piuttosto tranquilli in classifica.

Nel primo tempo, la partita è molto bloccata: i rossoneri passano in vantaggio con un grande gol di Kalulu. Il difensore sblocca il punteggio con un bel tiro dal limite dell’aria di rigore. La squadra di casa domina la prima frazione e non lascia spazio per occasioni degli avversari. Gli ospiti, tuttavia, entrano nel secondo tempo con una grinta maggiore: non a caso Maignan deve sporcare i suoi guantoni (e in maniera decisiva) prima su Luperto e poi su Bajrami. I toscani giocano bene e iniziano a conquistare sempre più campo, prendendo di fatto il pallino del gioco. Il Milan non riesce più ad uscire e non calcia più verso lo specchio di Vicario nonostante gli ingressi in campo di Ibrahimovic e Rebic. La squadra di Pioli soffre ma porta comunque a casa 3 punti di fondamentale importanza: al momento i rossoneri volano a quota 63 punti in classifica. Grande pressione su Inter e Napoli, che dovranno (necessariamente) battere rispettivamente Torino e Verona. Le due trasferte per la seconda e la terza il classifica si preannunciano complicatissime.

Milan-Empoli le pagelle e il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 6, Kalulu 7, Tomori 6, Florenzi 6.5; Tonali 6.5, Bennacer 6; Messias 6, Kessie 6, Leao 5.5; Giroud 5. ALL.: Pioli.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario 6; Fiamozzi 6, Romagnoli 6, Luperto 6, Cacace 5.5; Zurkowski 6, Asllani 5.5, Bandinelli 6; Bajrami 5.5, Henderson 6; Pinamonti 5. ALL.: Andreazzoli.

Arbitro: Chiffi

Reti: Kalulu