Soleil Sorge accusata da un’ex conosciutissima: “E’ una persona tremenda!”

La bella italo americana è stata da pochi giorni eliminata dal ”GF Vip” ma continua a far parlare di sé anche fuori dalla Casa. Ecco cosa è successo.

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del ”Grande Fratello Vip” che è ormai giunto alla finalissima, che andrà in onda lunedì 14 marzo.

Tutti abbiamo sicuramente sentito parlare in questi ultimi mesi di amore libero, triangolo amoroso o bacio artistico e i protagonisti di questa dinamica sono stati proprio Soleil Sorge insieme ad Alex Belli e Delia Duran.

L’attore e la modella brasiliana si sono sposati il 26 giugno del 2021 a Como anche se il rito celebrato sembrerebbe non essere valido ai fini burocrtici poiché Alex Belli non ha ancora ricevuto il divorzio dalla sua prima moglie Katarina Raniakova.

Tra il 2017 e il 2018 l’attore di ”Centovetrine” è stato fidanzato con la modella Mila Suarez ma la relazione tra i due non si è chiusa nel migliore dei modi, ora non risultano essere in buoni rapporti e addirittura Belli l’ha diffidata prima di entrare al ”Grande Fratello Vip” per evitare che potesse rilasciare dichiarazioni su di lui.

L’ex di Alex Belli accusa Soleil

E’ stata propio Mila Suarez a intervenire in questi giorni su quanto accaduto negli ultimi mesi sotto gli occhi di tutti e l’ha fatto a proposito di Soleil Sorge, la donna per la quale Belli aveva preso una sbandata durante la sua partecipazione al reality show mettendo in pericolo il matrimonio con la Duran.

La 34enne marocchina ha spiegato su Biccy.it cosa pensa realmente dell’ex fidanzata di Luca Onestini: “Qualcuno mi ha detto che in questi giorni l’hanno vista con il suo fidanzato. Quindi lei, come dicono è impegnata: è stata brava a fare il suo gioco ma è molto falsa, ha doppia personalità. Ha utilizzato anche Alex per fare questo teatrino perché lei ha capito il meccanismo come funziona”.

La Suarez ha proseguito raccontando come ha conosciuta l’ex gieffina e incalzando con i giudizi negativi nei suoi confronti: “Io la conosco, prima di entrare al GF Vip ho fatto qualche cena con lei e abbiamo anche discusso. E’ una ragazza davvero tremenda, calcolatrice, è proprio un’attrice, sa fare il suo lavoro. Posso dire che è molto preparata e molto intelligente. Quindi chi la conosce di persona sa che tipo è”.

Infine lancia un messaggio alla diretta interessata: “Non devi prendere in giro il pubblico e fare la vittima che non sei!”.

Chissà se la Sorge deciderà di rispondere con la schiettezza che la contraddistingue a queste accuse piccate da parte dell’ex di Alex Belli.