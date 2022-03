Un Posto al Sole si sta preparando ad una svolta davvero incredibile: dopo tantissimi anni di amore e stabilità, la coppia più stabile vivrà un momento di crisi

In ventisei anni di Un Posto al Sole, l’amore è andato ed è tornato tantissime volte. Ma ci sono coppie stabili che sono rimaste sempre le stesse, dopo essere riuscite a trovare un loro equilibrio nel corso del tempo. Eppure, proprio di recente, più di una coppia stabile della soap opera napoletana sta vivendo un periodo impensabile di crisi.

La prima coppia stabile a crollare, è stata quella formata da Silvia e Michele. I due stavano insieme da moltissimi anni, ma dopo la famosa aggressione subita quella notte, c’è stato un forte distacco tra di loro. Il momento di crisi tra loro è terminato quando Silvia ha incontrato un altro uomo e ha capito di voler cominciare una vita insieme a lui.

Un Posto al Sole, Raffaele e Ornella sono ai ferri corti

La seconda coppia, invece, vede come protagonisti Raffaele e Ornella. I due si sono conosciuti moltissimi anni fa, quando lei venne a Napoli insieme a sua figlia. Lei dottoressa, lui portiere, sono riusciti ad unire i loro mondi così diversi e a farli diventare una cosa sola.

Di recente, però, i due hanno cominciato a litigare sempre più spesso. È stato quasi inevitabile, a giudicare dal modo complicato e differente che hanno di gestire i loro figli.

Quando Patrizio ha comunicato di voler lasciare Napoli per andare a vivere a Barcellona, Ornella ha accolto con gioia questa notizia, mentre Raffaele si è mostrato contrario all’idea di vedere suo figlio lasciare il nido. L’indifferenza di Ornella ha infastidito in modo particolare Raffaele, e la stessa Ornella si è innervosita per l’atteggiamento adottato da suo marito.

Nelle prossime puntate, però, vedremo Raffaele avvicinarsi in modo particolare alla madre di Samuel, con cui sta facendo il corso di sommelier. Questo potrebbe creare alcuni problemi.