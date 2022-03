Uomini e Donne, Matteo Ranieri costretto a dire addio: “sto molto male”

“Uomini e Donne”, Matteo Ranieri costretto a dire addio: l’annuncio è straziante e lascia i telespettatori del dating show senza parole

Ben lontano dall’essere lineare, il percorso televisivo di Matteo Ranieri sembra esser giunto ad un vero e proprio “giro di boa”. Fondamentale, in questo senso, è stato l’arrivo della corteggiatrice Valeria, nei confronti della quale il tronista proverebbe una forte attrazione.

Di fatto, però, questa intesa sorta con la giovane – fin dalla prima esterna – ha messo a repentaglio l’altra frequentazione del Ranieri: quella con Federica.

Proprio ieri, durante la puntata di “Uomini e Donne”, Matteo ha preso la parola per comunicare una notizia sconcertante di fronte allo studio. Di certo, nessuno si sarebbe mai aspettato un simile epilogo per l’ex di Sophie Codegoni: “non riesco ad andare avanti“. Quali sono state le sue dichiarazioni? Analizziamole insieme.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri costretto a dire addio: “non riesco ad andare avanti”

Durante la puntata di “Uomini e Donne” andata in onda ieri, venerdì 11 marzo, Matteo Ranieri si è letteralmente sbilanciato nei confronti della sua nuova corteggiatrice Valeria. Quest’ultima, a detta del tronista, gli avrebbe fornito la motivazione giusta per proseguire il suo percorso televisivo: “se ho ritrovato l’entusiasmo è solo grazie a te“.

Per una passione che sboccia, tuttavia, ce n’è un’altra destinata a chiudersi per sempre. Il riferimento, in questo caso, è alla conoscenza che il Ranieri porta avanti da diverse settimane con la bella Federica, che proprio ieri è tornata in studio dopo un’assenza di due settimane. A quest’ultima, il tronista ha riservato parole tutt’altro che rassicuranti.

“Mentirei se ti dicessi che mi sei mancata“, ha confessato Matteo, che nel comunicare la tremenda notizia alla corteggiatrice è parso davvero in difficoltà. Nonostante Ranieri si sia immensamente affezionato a Federica, con lei la conoscenza stenta a decollare ormai da troppo tempo.

“Non ci siamo mai capiti, penso che per andare avanti due persone debbano incastrarsi“, ha proseguito Ranieri, lasciando intendere di non essere disposto a proseguire la frequentazione. Federica, profondamente delusa, ha abbandonato lo studio ringraziando tutti, ma non prima di aver chiesto a Matteo di abbracciarla per l’ultima volta.

La De Filippi, in seguito all’uscita della corteggiatrice, ha chiesto al tronista quali fossero i suoi reali sentimenti. “Ci sto davvero male, ma per lei. Non per me“: queste le ultime parole del Ranieri, che hanno definitivamente sancito la fine della conoscenza con Federica.