Valentina Ferragni ha condiviso una serie di foto sul suo profilo Instagram che hanno spiazzato i suoi milioni di followers: mai vista tanta bellezza tutta insieme

Valentina Ferragni è una delle donne più amate del web. La conosciamo tutti per essere la sorella di Chiara, l’imprenditrice digitale più famosa del mondo dei social. Nel corso degli anni, è riuscita a trasmettere tantissimi messaggi ai suoi milioni di followers. Proprio qualche anno fa, Valentina si è ritrovata a vivere nel mirino dei leoni da tastiera.

Valentina, proprio qualche anno fa, è stata fortemente criticata quando si è ritrovata a mettere qualche chilo in più. Dopo settimane di silenzio, in una intervista decise di rompere il silenzio e tramandare un messaggio a tutte le donne che la seguono ogni giorno e che si sentono costantemente giudicate perché non hanno il fisico che la società ci impone.

Valentina Ferragni sempre più bella: le foto da record

