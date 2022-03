Valentina Vignali, una vita tra scarpe con il tacco e completini da basket, le FOTO ti fanno impazzire

Valentina Vignali ha un profilo seguitissimo sui social dove alterna foto in intimo, vestitini mini e tacchi a spillo a foto con completini sportivi nel suo campo da basket.

Una ragazza con una forte personalità, che viene espressa anche nei tanti tatuaggi che ci sono sul suo corpo. Un’altezza notevole ed un fisico forte, caratteristiche che hanno permesso a Valentina di realizzare il suo sogno: diventare una giocatrice di basket.

Se facciamo qualche passo indietro alle scorse edizioni, ricorderemo Valentina come una concorrente del Grande Fratello Vip, un programma che le ha permesso di farsi conoscere di più dal pubblico, anche perché molto spesso sui social, non è semplice dimostrare a pieno la propria personalità. Spesso la Vignali, ha parlato di come, secondo lei, ci sono troppi pregiudizi su coloro che svolgono un lavoro sui social. Sono tante le persone che pensano all’impiego su Instagram, come ad una perdita di tempo per non lavorare, realizzando qualche scatto ed ottenendo così prodotti gratis a casa. Valentina ci ha tenuto a puntualizzare quest’aspetto: “Troppi sono i pregiudizi su chi come me, fa questo lavoro”, raccontando dei tempi e le regole che come in tutti gli impieghi, bisogna rispettare.

Valentina Vignali indossa Shein, la mia vita tra scarpe con il tacco e campi da basket

Nell’ultimo post, Valentina ha condiviso delle foto che la ritraggono per le strade di Anzio mentre scatta con un completo verde firmato Shein. Tutte le ragazze appassionate di shopping, conosceranno questo sito molto accessibile da un punto di vista economico che, ti permette di scegliere tra una vastissima quantità di capi.

Molte Influencers vestono Shein e spesso postano i loro capi sui social con le proprie follower, così ha infatti fatto Valentina, scattando con un pantalone lungo ed un top stretto, entrambi di un colore deciso: un verde acceso. Il suo aspetto fisico, ha la possibilità di dare giustizia a molti capi in quanto un’altezza come la sua, fa da complice a qualsiasi indumento. Valentina Vignali è la dimostrazione che si può non seguire necessariamente una linea, ma è possibile vestirsi eleganti con abitini e tacchi a spillo per poi cambiarsi e passare a completini da basket sportivi e ad una scarpetta comoda.