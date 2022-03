L’amore di Alberto Matano è fino a questo momento rimasto avvolto nel mistero. Uno scatto inedito rivela finalmente il nome e l’identità del suo fidanzato.

“Qualcosa da nascondere?“, ha chiesto Mara Venier al carismatico giornalista. “No, ormai tutto alla luce del sole“, ha riposto con immensa gioia il conduttore di origini catanzaresi, soltanto due ore fa. Alle prese con l’amica e collega, in questo soleggiato sabato romano di inizio marzo, il taletuoso conduttore de “La Vita Indiretta“, Alberto Matano, ha finalmente deciso di allentare la presa sul gossip.

E soprattutto di rispondere allo scoop romantico alimentato, nelle ultime ore, grazie al più recente numero di “Diva e Donna”. Il celebre settimanale, nonostante lo showman avesse rispettato a pieno, o almeno sino a questo momento, la ferra volontà di mantenere assoluto riserbo riguardo alle dinamiche della sua vita sentimentale, tacendo perciò anche sull’identità della sua anima gemella, ad ora uno scatto di grande complicità lo avrebbe in definitiva immortalato al fianco del suo nuovo fidanzato.

Alberto Matano : lo scatto svela chi è il suo fidanzato, il nome dell’amore

Per il conduttore, classe 1972, “non basterebbe un film” per descrivere nei dettagli le sue emozionante routine lontano dai riflettori. Eppure, se la parentesi romantica di oggi, 12 marzo 2022, è stata dedicata interamente a zia Mara, tra rose rosse e auguri da dedicare a care amicizie presso Campo de’ Fiori, l’ultima immagine pubblicata nella sezione di cronaca rosa della rivista femminile avrebbe ormai delineato i contorni del suo compagno di vita.

Lo showman appare disinvolto e preda di una sentita risata al fianco di un altrettanto compagno d’avventure. Pare che Matano, dopo una cena nella Capitale, abbia optato per un momentaneo break di respiro. assieme a colui che verrà ormai definito, almeno in maniera generica, come “il suo lui“. Lì, sarebbe stato immortalato, “in fragrante“.

Alcuni accennano ad un misterioso “Riccardo“. Eppure il nome segnalato, a più riprese in questi giorni, sarebbe invece quello “Roberto“. Si tratterebbe di un noto avvocato. Più tardi identificato come un suo pressoché coetaneo. L’uomo misterioso, avrebbe infatti cinquantacinque anni.

La totalità degli indizi, vista anche la sua recente mancata negazione di una relazione amorosa in atto, riporterebbe a dare per veritiero quanto finora riportato. E, soprattutto, dimostrato dallo stesso conduttore. Ora, per la gioia dei suoi fan, non resterebbe soltanto che attendere la conferma definitiva dal diretto interessato.