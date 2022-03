“Risultato del mix? Bella da morire”. Arisa in canotta mostra la sua parte più prorompente – FOTO

Arisa: una ne pensa, cento ne fa. La cantante è indaffaratissima su più fronti, sta dimostrando la sua poliedricità avendo sempre al suo fianco il pubblico adorante. Mitica

Correva l’anno 2009. Sul palco del Teatro Ariston si presentò una giovinotta con frangettona, larghi vestiti scuri, labbra evidenziate da un rossetto acceso che nascondeva i suoi occhi dietro una spessa montatura d’occhiali.

La sua timidezza era evidente ma quando cantava tutto spariva. La musica faceva venir fuori la sua grinta e l’energia dirompente. Quell’anno vinse il “Festival di Sanremo” nella categoria Nuove Proposte con il brano “Sincerità” per poi replicare qualche tempo dopo nella sezione Campioni con “Controvento”. Stiamo parlando ovviamente di Arisa. Ne è passata di acqua sotto i ponti e quella ragazza talentuosa ma acerba ha lasciato spazio a una donna sicura di sè, matura che è cresciuta professionalmente tanto da abbracciare più ruoli nel mondo dello spettacolo.

Arisa e la ricetta della felicità: pochi ingredienti ma il risultato è garantito

Arisa non ha mai abbandonato il suo primo amore: la musica. Risale a poco più di tre mesi fa l’uscita del suo ultimo album, “Ero romantica”, da cui recentemente è stato tratto il singolo “Verosimile”, parte della colonna dell’acclamata serie Netflix “Fedeltà”.

Tuttavia, già da tempo la cantante ha lasciato aperte più porte che la proiettano verso altri orizzonti artistici, soprattutto nel piccolo schermo.

L’anno scorso è stata sapiente coach al talent show “Amici” di Maria De Filippi, affiancando Lorella Cuccarini. L’attuale stagione televisiva, invece, l’ha vista trionfare alla sedicesima edizione di “Ballando con le stelle”, in coppia con il professionista Vito Coppola. Hanno sbaragliato la concorrenza e Arisa ha mostrato al pubblico un’altra delle sue virtù.

Milly Carlucci l’ha voluta fortemente come giudice del programma “Il cantante mascherato”, ancora in fase di svolgimento. Non è stata però presente nella puntata di venerdì 11 marzo 2022, sostituita temporaneamente da Iva Zanicchi. Come mai questo cambiamento?

É la stessa Arisa a informare il suo pubblico del grande onore che le è stato conferito. Si trova a Pechino dove canterà per l’Italia nella cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi invernali.

L’ultimo post pubblicato sui social la vede raggiante: pollice in su, indossa una semplice canotta. Baciata da un raggio di sole pubblica simpaticamente la sua ricetta per la felicità: “Tempo di preparazione: 39 anni. Ingredienti: 60g di me, 50g di te, da mescolare insieme a tutte le persone che amiamo e che ci amano davvero insieme, in buona salute, cantando. Tempo di cottura: già cotta da un pezzo. Se prière facile e…”

Cosa pensano i fan di questo miscuglio? Tra i commenti la risposta è lampante: “Risultato del mix? Bella da morire”.