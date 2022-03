Asia Argento imbestialita contro l’opinionista: “Sei solo la figlia di..”. Che lite!

Asia Argento imbestialita contro l’opinionista di Barbara D’Urso: le due si sono lanciate accuse al veleno in diretta

Nei programmi di Barbara D’Urso, come il pubblico di Canale Cinque sa perfettamente, le liti non mancano mai. Molto spesso, infatti, è la conduttrice stessa ad architettare dei siparietti a dir poco vivaci per movimentare le sue trasmissioni, che gli utenti del web non esitano ad etichettare come “trash”.

In particolare, negli anni passati, il format che più di ogni altro puntava tutto sugli “scontri” tra i personaggi vip era proprio “Live – Non è la D’Urso”. Tutti coloro che sceglievano di farsi intervistare dalla conduttrice, infatti, erano più che consapevoli di ciò che li avrebbe attesi: il giudizio spietato di una schiera di opinionisti.

Anche alla luce delle modalità con cui venivano impostate le puntate, le liti non mancavano di mettere a repentaglio la stessa diretta televisiva. È proprio quello che avvenne in una puntata di due anni fa, che ebbe come protagonista Asia Argento: uno scontro così non si era mai visto!

Asia Argento imbestialita contro Karina Cascella: “Sei solo la figlia di..”. Che lite!

Nell’ambito di una puntata di “Live – Non è la D’Urso” risalente al 2019, i telespettatori avevano assistito ad uno scontro davvero scoppiettante: quello tra Asia Argento e Karina Cascella. Quest’ultima, celebre opinionista dei programmi di Barbara D’Urso, si era permessa di interrompere l’attrice per esprimere una considerazione personale.

Un atteggiamento che non era minimamente andato giù alla Argento, che aveva replicato con veemenza alla Cascella: “non so chi tu sia, fammi finire di parlare!“. Karina, di contro, non era affatto rimasta in silenzio di fronte ai toni accusatori dell’attrice. Con la grinta che da sempre la contraddistingue, l’ex analista della D’Urso aveva gridato tutta la propria rabbia.

“Mi presento: mi chiamo Karina Cascella e nella vita non ho avuto la fortuna di essere la figlia di Dario Argento“: questa la replica della Cascella. Asia, sentendosi punta sul vivo, aveva continuato ad inveire nei confronti della sua nemica.

L’attrice, nello specifico, sottolineò di essersi sempre guadagnata i propri successi professionali attraverso l’impegno e la dedizione. Di certo, però, la stoccata dell’opinionista Karina non l’aveva affatto lasciata indifferente.