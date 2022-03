Aurora Ramazzotti, il video di Eros e Michelle commuove il web: la figlia della coppia lancia un messaggio più che chiaro ai suoi followers…

Aurora Ramazzotti è il frutto di un immenso ed indimenticabile amore: quello tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. I due si conobbero quando la conduttrice svizzera aveva solamente 18 anni, mentre il cantante era più grande di lei di ben 14 anni.

Una passione travolgente, la loro, che nel giro di un anno portò alla nascita dell’unica figlia della coppia: Aurora. La giovane Ramazzotti, conduttrice e modella di successo, sta cercando di trovare la propria strada all’interno del contesto televisivo. D’altronde, il talento e la forza di volontà sono due armi che non sembrano affatto mancare alla figlia di Michelle.

È raro che l’attrice si lasci andare a confessioni inerenti ai suoi genitori, con i quali, nonostante il divorzio, ha sempre avuto un ottimo rapporto. Eppure, proprio nelle scorse ore, il video che la modella ha pubblicato su TikTok non ha mancato di far discutere il popolo del web: lo avete già visto? È clamoroso!

“Ridatemeli”, Aurora Ramazzotti senza freni: il VIDEO di Eros e Michelle commuove il web

Non ama molto parlare dei suoi genitori Aurora Ramazzotti, prima ed unica figlia di Eros e Michelle. La conduttrice, in svariate occasioni, ha infatti confessato di aver avvertito, nel corso di tutta la sua esistenza, il peso di essere figlia d’arte. Per lei, dimostrare le proprie capacità ed il proprio talento è sempre stato un dovere, oltre che un bisogno impellente.

Tuttavia, seppur raramente, anche la Ramazzotti non manca di sbilanciarsi in merito ai suoi genitori, con i quali, nonostante la separazione, i rapporti si sono sempre rivelati ottimi. Proprio attraverso TikTok, poche ore fa, Aurora ha voluto pubblicare un video che ha reso immensamente felici i followers.

“Ridateci il mood degli anni 90, vi prego“, ha scritto la Ramazzotti attraverso la descrizione, preparando gli utenti a quello che avrebbero trovato nella clip. Si tratta di un montaggio di una serie di foto ritraenti Eros e Michelle negli anni ’90.

Gli scatti che immortalano la coppia felice ed affiatata hanno ovviamente riempito i cuori dei fan. “Li amavo moltissimo“, commenta un’utente sotto al video, destinato a raccogliere una valanga di likes.