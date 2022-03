Belen Rodriguez, il ritorno di fiamma si palesa nella notte: a letto con lui

Belen Rodriguez, il ritorno di fiamma è più passionale che mai. Le immagini nella notte rivelano la verità: a letto in dolce compagnia

Era il 2012 quando le notizie di gossip impazzavano su una presunta liaison amorosa tra il ballerino Stefano De Martino e Belen Rodriguez: ben 10 anni fa. Un amore scoppiato all’improvviso, ma così travolgente da essere fissato per sempre con un tatuaggio e la celebrazione di un matrimonio nel settembre del 2013.

Da questo legame così forte da superare le numerose critiche del pubblico, nasce Santiago per il completamento di quella che sembrava un perfetto quadro familiare. Iniziano i primi problemi di coppia, che sfociano in una crisi irreparabile nel 2015, quando i due annunciano la separazione, che mette la parola fine al sogno.

Ma i fan non smettono mai di credere in quella che sembrava la storia perfetta, e nonostante i flirt che caratterizzano i loro percorsi divisi, nel 2019 decidono di riprovare a mettere insieme i pezzi della loro splendida famiglia, come qualcosa di inevitabile che prima o poi si sarebbe realizzato.

Un tentativo acclamato dal pubblico che in poco tempo purtroppo incontra la rottura, si vocifera a causa di un tradimento del ballerino. Per la prima volta, in quello che sembrava un amore destinato a durare, la fede dei fan inizia a vacillare. La conduttrice dichiarerà di aver incontrato un nuovo compagno, Antonino Spinalbanese, con il quale decide di legarsi e costruire una famiglia.

Nasce Luna Marì nel 2021, circondata dall’amore di mamma e papà, che a loro volta si trovano a mettere in discussione la relazione. Ed è a questo punto che come sappiamo si riaccende una speranza, in quella che sembra la storia di un amore destinato a ritrovarsi sempre.

Il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino inizia a farsi palese, nonostante il ridimensionamento che decidono di conferire alle notizie circolate, motivandolo con la genitorialità. O almeno fino ad oggi…

Belen Rodriguez: l’amore vince sempre

La parabola di uno dei più importanti nomi dello spettacolo della nostra epoca non vuole proprio incontrare la sua discesa: la carriera di Belen Rodriguez non solo procede a gonfie vele, ma sembra sempre raggiungere il punto più alto.

Alla conduzione del programma “Le Iene” accanto a Teo Mammucari, la conduttrice vive il momento più maturo del suo percorso, per il quale non solo si fa trovare pronta, ma persino stupefacente. Ma non è il solo aspetto della sua vita a regalare sorprese ai numerosi fan.

Dopo le foto che la ritraevano in compagnia di Stefano De martino, e i relativi rumors di un ritorno di fiamma, i due hanno deciso di confermare una “riappacificazione“, ma solo in nome dell’affetto verso il figlio Santiago.

La delusione dei loro “sostenitori” non è tardata ad arrivare, sempre seguita da un certo livello di perplessità. Giustificata in parte dall’intensità della loro intesa, negli anni più volte dimostrata tra alti e bassi, permettendo forse al loro pubblico anche di identificarsi.

Confermata finalmente da un video che la showgirl ha deciso di postare nelle stories, per l’emozione ma soprattutto la commozione del web. Nell’oscurità della notte, prende forma il sogno, in perfetto matrimonio con la realtà.

Le immagini mostrano infatti la conduttrice a letto con Stefano De Martino, il cui profilo resta visibile nel buio della stanza. La gioia esplode nella “V” che Belen Rodriguez compone con le dita per l’obiettivo raggiunto: l’amore vince, sempre, contro qualsiasi cosa.