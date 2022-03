Dramma in montagna: ragazzo precipita nel vuoto durante un’escursione e muore

Un ragazzo di soli 22 anni è morto ieri mattina durante un’escursione sul monte Cristallo a Cortina d’Ampezzo (Belluno) precipitando nel vuoto.

Aveva appena 22 anni il ragazzo che nella tarda mattinata di ieri è morto in un tragico incidente in montagna durante un’escursione sul monte Cristallo a Cortina d’ Ampezzo (Belluno). La vittima stava raggiungendo alcuni compagni, avviatisi prima, ma improvvisamente è precipitato nel vuoto. Un volo di circa 300 metri che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che, raggiunto il punto in cui era finito il 22enne, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate. I soccorritori hanno poi recuperato i quattro amici del giovane, tutti in stato di shock per l’accaduto.

È precipitato nel vuoto per oltre 300 metri durante un’escursione in montagna. È morto così Faycal Moussaddak, 22enne di origini marocchine ma residente da anni a Peschiera del Garda (Verona). La tragedia si è consumata ieri mattina, sabato 12 marzo, sul monte Cristallo a Cortina d’ Ampezzo, località turistica in provincia di Belluno.

Faycal, secondo quanto scrivono i colleghi della redazione de La Voce del Trentino, stava raggiungendo quattro compagni di escursione che si erano avviati prima di lui per percorrere la montagna, ma dopo aver sbagliato strada, avevano iniziato a calarsi. Il 22enne, in contatto telefonico con i quattro amici, aveva quindi deciso di aspettarli lungo la cengia, ma improvvisamente, è caduto nel vuoto.

Il gruppo ha subito lanciato l’allarme e sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) e del Suem 118. La squadra di soccorritori ha raggiunto con un verricello il punto dove era caduto il giovane escursionista, ma era ormai troppo tardi. Purtroppo non è stato potuto fare altro che appurarne il decesso. La salma è stata poi ricomposta e portata a valle. I soccorsi, scrive La Voce del Trentino, ha poi recuperato i quattro alpinisti, tutti in stato di shock.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, dove Faycal, grande appassionato di montagna pubblicava foto delle sue escursioni. L’ultima storia su Instagram poco prima dell’incidente, in cui il 22enne mostra cengia ed il vuoto sotto di sé spiegando: “Non mi va di cadere da qui e fare un volo del genere”.