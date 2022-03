La primavera è alle porte, bisogna mettersi in forma per la bella stagione per cui oggi ti proponiamo la dieta di primavera. Facile, veloce e senza stress, in poco tempo vedrai risultati immediati.

Prima di intraprendere questo percorso alimentare chiedi al tuo medico curante in base alle tue necessità, dopo questa piccola premessa parliamo della dieta di primavera, un regime alimentare che sta popolando in questo periodo, vediamo perchè.

La dieta di primavera ti permette di perdere peso senza troppe privazioni, inoltre è molto indicata per quelle persone che sentono l’esigenza di purificarsi dopo l’inverno ed eliminare tossine e scorie dal corpo tramite l’alimentazione.

Una cosa da tenere bene a mente è il fatto che l’alimentazione aiuta di certo a pulire l’organismo ma l’attività sportiva e le sani abitudini contribuiscono ad avere risultati eccellenti in poco tempo.

La dieta di primavera è virale, scopriamo perché

La dieta di primavera vuole evitare cibi troppo calorici, il piano alimentare è semplice da seguire, vario e soprattutto utile ad eliminare le tossine che il corpo ha accumulato durante l’inverno.

Non è una dieta difficile da seguire, anzi! Bisognerà nutrirsi con alimenti di stagione evitando piccoli sgarri, i nostri nemici più spietati. Di seguito ti postiamo la dieta, ci teniamo a ricordarti che non è un piano alimentare adatto a tutti, per cui prima di intraprenderlo, chiedi al tuo medico curante.

I cibi che devono essere consumati nella dieta della primavera sono: agretti – ravanelli – ortica – piselli freschi – asparagi – fragole. Questo piano alimentare deve essere seguito per poco tempo.

Vediamo un menù tipo

Colazione: yogurt e cereali integrali

Pranzo: pasta integrale con pomodorini freschi, insalata di ravanelli

Cena: zuppa di legumi a piacere, carciofi stufati

Colazione: porrige di avena e fragole (o altra frutta di stagione)

Pranzo: orzo con asparagi e agretti poco conditi

Cena: piselli stufati, petto di tacchino arrostito e pane integrale di segale

Colazione: frullato di frutta e fette biscottate integrali

Pranzo: risotto all’ortica e come contorno spinaci poco conditi

Cena: passato di verdura, salmone con patate al forno

Colazione: latte con cereali integrali

Pranzo: carciofi ripieni, barbabietole ripassate in padella e pane integrale di segale

Cena: frittata con spinaci al forno e formaggio magro, pane integrale di segale

Colazione: frullato di fragole (o altra frutta di stagione) e biscotti integrali

Pranzo: farro con radicchio, formaggio magro e insalata poco condita

Cena: bresaola con rughetta, asparagi arrostiti e conditi con olio e limone, pane integrale di segale

Colazione: yogurt e in aggiunta cereali integrali

Pranzo: cous cous con verdure miste grigliate o ripassate in padella e fagioli

Cena: orata al forno con cicoria ripassata in padella, pane integrale di segale

Colazione: caffellatte con avena e un frutto di stagione

Pranzo: risotto ai carciofi, ravanelli conditi con olio e sale e un uovo sodo

Cena: polpette di verdura o hamburger vegetali, verdure miste grigliate, pane integrale di segale

Spuntini (metà mattina e metà pomeriggio): estratti di frutta e verdura, verdure crude , centrifughe, frullati, yogurt, frutta secca. Puoi seguire il menù dal lunedì al venerdì cambiando come vuoi i giorni.