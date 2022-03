Emma Marrone e Stefano De Martino, la foto che vale più di mille parole: rimarrete letteralmente a bocca aperta

La loro storia d’amore nata fra i banchi della scuola di “Amici” fece sognare migliaia di italiani. Emma Marrone e Stefano De Martino si conobbero da giovanissimi: la cantante salentina, infatti, aveva solo venticinque anni, mentre l’ex ballerino ne aveva a malapena venti.

Alla fine, fu proprio la meravigliosa Emma a vincere l’edizione 2009-2010 del talent show di Maria De Filippi, alzando la coppa di fronte ad un emozionatissimo Stefano.

Quello che accadde solamente alcuni anni dopo, di fatto, è noto a tutti: De Martino, innamoratosi di Belen Rodriguez, tradì la Marrone per poi cadere fra le braccia della sensualissima showgirl.

Se anche voi vi state chiedendo quali siano gli attuali rapporti tra Emma e l’ex ballerino, i social sono la risposta a tutto. Proprio tramite Instagram, nelle scorse ore, è trapelata una foto che ha lasciato i telespettatori di Canale Cinque a bocca aperta.

Emma e Stefano, il bacio che vale più di mille parole: la FOTO è travolgente

Nonostante la loro relazione terminò a causa di Belen Rodriguez, Emma e Stefano fecero letteralmente scintille negli oltre tre anni d’amore vissuti insieme. La Marrone, più grande dell’ex ballerino, investì moltissimo in questo rapporto, sebbene le cose poi non andarono come sperato dai diretti interessati.

Negli anni, la cantante salentina ha messo da parte il rancore nei confronti di Stefano. Molto spesso, nelle trasmissioni della De Filippi, i due ex si sono addirittura ritrovati a collaborare; fatto, quest’ultimo, che non è mai parso essere un ostacolo per loro.

Non si può negare, tuttavia, che la cantante e De Martino non siano mai tornati a mostrarsi assieme dopo il tradimento. Per questo motivo, i followers che desiderano ammirare scatti della coppia non possono far altro che appellarsi ad immagini risalenti a tanti anni fa.

In quella che vi abbiamo proposto – recentemente riportata alla luce da una fanpage dedicata all’ex coppia -, Emma e Stefano sono ritratti in un momento di estrema dolcezza. L’ex ballerino, al termine di un’esibizione, corre dalla fidanzata per stamparle un romantico bacio sulle labbra.

Immagini che, a distanza di tempo, non fanno altro che sottolineare la forza dell’amore che unì Emma a Stefano. Un amore che, purtroppo, non è stato in grado di trasformarsi in una forma di amicizia.