Enzo Iacchetti si è raccontato in una lunga intervista dove ha rivelato al suo pubblico un particolare drammatico del suo passato. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Enzo Iacchetti è uno dei conduttori e comici più amati dal pubblico italiano. Sempre impegnato in mille esperienze diverse, l’abbiamo potuto apprezzare tanto in televisione quanto al cinema e a teatro.

Una lunga carriera costellata di successi quella del bravissimo conduttore e attore Enzo Iacchetti. Dalle prime esibizioni nei locali della Milano anni ’70 all’approdo in tv al fianco di Maurizio Costanzo, nell’omonimo show. Da lì in poi la sua carriera è decollata e tutti noi ci ricordiamo delle sue apparizioni in tv e dei ruoli da lui ricoperti. E’ stato soprattutto il programma Striscia la Notizia, dove da anni fa coppia fissa insieme al collega Ezio Greggio, a dargli il successo e il risalto che meritava. La sua è quindi una vita all’apparenza ricca di successi e felicità; forse però non tutti sanno quello che il conduttore ha dovuto affrontare nel suo passato.

Enzo Iacchetti e il dramma nascosto del passato

In questo periodo Iacchetti è impegnato a teatro con lo spettacolo Bloccati nella neve, dove recita al fianco dell’attrice Vittoria Belvedere. I due sono stati insieme ospiti del programma di Rai1, Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Hanno insieme parlato del loro spettacolo teatrale e poi la conduttrice ha rivolte ad entrambi delle domande molto personali, spingendo così i due a raccontarsi e a parlare della propria vita privata e della propria carriera.

Enzo Iacchetti si è trovato così a raccontare il proprio passato e il dramma che ha vissuto quando anni fa la madre lo ha lasciato. “Aveva 90 anni quando se n’è andata ma è come se ne avesse avuti 27 e mi manca come a un uomo che l’ha sempre amata” ha detto il conduttore visibilmente commosso.