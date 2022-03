Termina Fiorentina-Bologna, gara valida per la 29^ giornata di Serie A: le pagelle ed il tabellino della sfida al Franchi di Firenze.

Termina Fiorentina-Bologna, lunch match del 29esimo turno di Serie A con la vittoria di misura dei padroni di casa per 1-0. La prima frazione si è chiusa a reti bianche, ma a pochi minuti dall’intervallo, gli ospiti sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Bonifazi che ha rimediato il secondo giallo della gara. Un rosso molto pesante, considerato che il Bologna aveva spinto di più colpendo un palo con Orsolini ed una traversa con Soriano. Nella ripresa, il legno nega la gioia del gol a Torreira che aveva provato a battere il portiere avversario con una conclusione dalla distanza. Sono solo le prove generali per il centrocampista uruguaiano che, al 70′ servito da Castrovilli, insacca il pallone.

Serie A, Fiorentina-Bologna: il tabellino e le pagelle dell’incontro

Successo importante per la squadra viola che, grazie ai tre punti conquistati, aggancia la Lazio, impegnata domani nel Monday Night, al settimo posto a quota 42. I rossoblu rimangono, invece, in dodicesima posizione con 33 punti, a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Odriozola 6 (77′ Venuti 6), Milenkovic 6, Igor 6,5, Biraghi 6 (77′ Terzic 6); Bonaventura 6 (65′ Duncan 6), Torreira 7, Castrovilli 6,5; Gonzalez 6,5, Piatek 6 (59′ Cabral 6), Sottil 6 (59′ Ikoné 6). A disposizione: Dragowski, Rosati, Martinez Quarta, Amrabat, Maleh, Callejon, Saponara, Kokorin. Allenatore: Vincenzo Italiano 6,5.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6,5; Soumaoro 6, Medel 5,5 (79′ Sansone s.v.), Bonifazi 4; De Silvestri 6 (79′ Dijks s.v), Svanberg 5,5 (79′ Aebischer s.v.), Schouten 5,5, Hickey 5,5; Orsolini 6 (59′ Binks 6), Soriano 6 (59′ Barrow 6); Arnautovic 5. A disposizione: Bardi, Molla, Kasius, Mbaye, Vignato, Viola, Falcinelli. Allenatore: Sinisa Mihajlovic 5,5.

Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione arbitrale di Macerata.

Reti: 70′ Torreira (F).

Ammoniti: 23’ Bonifazi (B), 41’ Bonifazi (B), 73′ Soumaoro (B), 76′ Torreira (F), 86′ Hickey (B), 90’+2 Sansone (B).

Espulsi: 41’ Bonifazi (B).

Note: 1′ e 5′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Torreira (F).

Nel prossimo turno gli uomini di Italiano affronteranno a San Siro l’Inter, match in programma sabato alle 18. Sfida interna, invece, per il Bologna che ospiterà l’Atalanta per il posticipo serale della 30^ giornata di Serie A.