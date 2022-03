Gigi D’Alessio è un artista amatissimo in tante città, ma per Napoli in particolar modo la sua musica è colonna sonora di tante storie d’amore e momenti legati alla città.

Diventato famoso grazie al supporto di Mario Merola, Gigi ha fatto negli anni tantissime canzoni e molte di queste sono cantante al di fuori della città in cui è cresciuto e con la quale ha un rapporto unico. Un’artista che emoziona con le note della sua musica.

Molte sono le canzoni che hanno fatto tantissimo successo di Gigi, tra queste: Un nuovo bacio, Una notte al Telefono, Miele, Non mollare mai e tante altre. La sua musica ha in maniera particolarmente evidenziata, una caratteristica che rende la musica napoletana in alcuni aspetti, diverse e più autentica delle altre: la capacità di emozionarti con ogni singola parola che esce dalla bocca di colui che canta la canzone. Se cantata in napoletano, quindi come dice proprio D’Alessio in una sua canzone: “Prende il suo valore“. Milioni di fan lo acclamano ai suoi concerti, occasioni dove tantissima gente si riunisce per cantare insieme agli artisti tutte le loro canzoni più belle. Da qualche anno, a causa della Pandemia e delle norme in atto, non è stato più così semplice andare ad un concerto, un disagio notevole per milioni di artisti, come per il nostro Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio ha avuto problemi di salute? Ecco tutta la verità

Hanno fatto il giro del web diverse notizie dove si diceva che Gigi D’Alessio era stato ricoverato d’urgenza in ospedale per un problema di salute e per questo motivo non sarebbe stato presente al concerto di Capodanno. Ma tutto questo sarà vero? La notizia non è di un episodio recente ma riguarda un fatto accaduto nel 2014.

Sul web spesso le notizie vengono ingrandite da chi non conosce con esattezza i fatti, per questa ragione fu proprio D’Alessio ha postare una sua foto dove rassicurava tutti i fan, esibendosi poi anche durante il concertone di Capodanno. Una bufala quindi per allarmare una notizia che poi si è rivelata non veritiera. Oggi possiamo dire con serenità che Gigi D’Alessio sta bene ed è pronto per ritornare in tutti i palazzetti ad incontrare la sua gente.